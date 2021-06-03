Спецслужби США покарають російських хакерів REvil за злам найбільшої у світі м'ясної компанії

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Заснована у Бразилії компанія з переробки м'яса JBS стала об'єктом атаки російських хакерів. Тепер питання кібератак з Росії обговорять Байден з Путіним

За атакою на найбільшого в світі виробника м'яса JBS стоїть злочинна кібергрупа з Росії під назвою REvil, кажуть у ФБР.

Спецслужби США тепер працюють над тим, щоб хакери відповіли за злам, через який зупинилися м'ясокомбінати у США, Канаді та Австралії.

REvil, відомі також як Sodinokibi, вважаються однією з найбільш активних кібергруп у світі, що отримують найбільші викупи.

"Ми пов'язуємо атаку на JBS з REvil та Sodinokibi й старанно працюємо над тим, щоб притягнути винних у загрозах до справедливості", - йдеться у заяві ФБР.

"Ми фокусуємо наші зусилля на ризиках, наслідках та відповідальності, які отримають відповідальні кібердіячі", - додають у американській спецслужбі.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Бразильська компанія з м'ясопереробки є найбільшим виробником м'яса у світі з виробництвом у 15 країнах

У Білому домі також анонсували, що президент США Джо Байден підніме питання кібератак під час майбутньої зустрічі з очільником Кремля Володимиром Путіним через два тижні.

"Відповідальні держави не приховують злочинців, які вимагають викуп", - заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

Раніше американська влада вже зв'язувалася з Кремлем через кібератаку на JBS.

Сама атака почалася на вихідних й на початку тижня найбільша у світі компанія з переробки м'яса JBS змушена була зупинити частину своїх заводів.

Як наслідок у кількох країнах виникла тривога щодо нестачі м'яса у супермаркетах або ж його подорожчання.

Російські хакери

Група REvil (повна назва Ransomware Evil - "Зла програма, яка вимагає викуп") - група хакерів, які відомі також як Sodinokibi.

Угруповання сформувалося у 2019 році та відоме своєю кібератакою на тайванську фірму Quanta Computer, що є постачальником обладнання для Apple - наприклад, для лінії MacBook.

Тоді хакери опублікували креслення нової техніки Apple, яка ще не з'явилася на ринку.

Вважається, що REvil діють з Росії й ніколи не атакують російські організації.

Минулого місяця від інших хакерів постраждав найбільший трубопровід Colonial Pipeline, який змушений був виплатити викуп.

Розслідувачі вважають, що за тією кібератакою стояло хакерське угруповання DarkSide, що також пов'язують з Росією.