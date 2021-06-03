"Сучка не схоче - кобель не скоче". Пост відомого священника про аборти спричинив скандал

Олександр Дедюхін

Автор фото, "Європейська солідарність"

Депутат Полтавської міської ради від "Європейської солідарності" та священник ПЦУ Олександр Дедюхін спровокував скандал через пост про аборти і відповідальність жінок за секс, у якому вжив зворот "Сучка не схоче - кобель не скоче".

У партії вже засудили висловлювання Дедюхіна, а у соцмережах вимагають виключити його з партії.

Негативно сприйняли слова священника і в Православній церкві України. Там назвали такі висловлювання неприйнятними й пообіцяли ухвалити правила поведінки священників у соцмережах.

Сам він пост відредагував й прибрав скандальне висловлювання. Наполягає, що підтримку заборони абортів йому "приписали".

І додає, що образити він нікого не хотів - це читачі "побачили власні комплекси... та образилися".

Хто такий Олександр Дедюхін

Олександру Дедюхіну 47 років.

Він протоієрей Православної церкви України та настоятель Свято-Миколаївського храму ПЦУ в Полтаві, одного з найстаріших у місті.

Дедюхін - відомий відеоблогер, який їздив на Фанар з президентом Петром Порошенком ще до отримання Томосу.

У нього у Facebook понад 33 тисячі підписників.

Автор фото, "Європейська солідарність"

Підпис до фото,

З Петром Порошенком і Вселенським патріархом Варфоломієм. Священник їздив на Фанар ще до утворення ПЦУ

Одружений і має чотири дочки.

Олександр Дедюхін зізнається, що намагався триматися подалі від політики, але у 2014 році, "коли постало питання про саме існування України - підтримав проукраїнські, державницькі політичні сили".

Тож приєднався до "Європейської солідарності" Петра Порошенка та на останніх місцевих виборах потрапив у міську раду Полтави від цієї партії.

Хоча ПЦУ не благословляла священників балотуватись у депутати.

"Слухаю рок і ненавиджу попсу. Пишу в Фейсбук проповіді і не тільки. Від Господа прошу мудрості і всім нам, дорогі полтавці", - розповідав про себе Олександр Дедюхін у 2020 році.

Скандальний пост

1 червня, у День захисту дітей, Олександр Дедюхін поділився своїми роздумами про відповідальність жінок та чоловіків.

"Мені тут палко пишуть, мовляв, не можна вважати жінку лише інкубатором, матка - це її тіло, а всі противники абортів нехай забирають ембріони і ростять їх самі", - почав священник.

"Просто якщо хоча б на мить приспустити перетинки між звивинами, то можна дізнатися, що ембріон в матку потрапляє внаслідок певних дій, вчинених самою жінкою. Як там старі люди кажуть: "Сучка не схоче - кобель не скоче". І якщо ти вже дала згоду на одне, то, будь ласка, неси відповідальність", - відзначив він.

І додав: "При цьому зауважу, що відповідальність чоловіка набагато більша, в нас же ж патріархат, а не щось".

Автор фото, Олександр Дедюхін

Підпис до фото,

Повний пост до редагування

Реакція

Пост одразу викликав значну критику в соцмережах та у самій партії "Європейська солідарність".

У коментарі ВВС News Україна ці слова розкритикував речник ПЦУ, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій.

Полтавський осередок ЄС заявив, що це "пост на особистій сторінці", який не є позицією політсили, але "таких постів не мають писати депутати!"

А співголова фракції "Європейської солідарності" у Верховній Раді Ірина Геращенко поскаржилася, що сексистське переконання "жінка завжди винна" зустрічається і в її партії.

"Захист сімейних цінностей не має нічого спільного з приниженням жінки, забороною їй права вибору, нав'язуванням домострою", - написала вона.

Та додала, що, за статистикою, найбільше абортів роблять сільські жінки, "в яких часто немає доступу до контрацепції і медицини, які тягнуть на собі домашнє господарство і нерідко чоловіка - пияка".

Архієпископ Євстратій у розмові з ВВС News Україна повідомив, що церква хоче врегулювати поведінку священників у соцмережах. І синод ПЦУ вже доручив Інституту Церкви і суспільства запропонувати проєкт документу щодо поведінки священнослужителів у соціумі, зокрема у соціальних мережах.

"На мою особисту думку стилістика низки дописів отця Олександра Дедюхіна виходить далеко за межі прийнятного в спілкуванні з боку священника. На жаль, на численні зауваження з боку ієрархів, зокрема і мої, отець Олександр реагує критично, сприймаючи їх як обмеження свого комунікаційного таланту", - додав пан Зоря.

Згвалтування

"Мені здається, у кожної жінки в нашій країні було, коли вона не хотіла. І після згвалтування, якщо залишалась жива, то вже було досягнення. Хоча побита, в синцях, і в повному приниженні, як фізичному, так і духовному", - написала волонтерка Дана Ярова.

"А скільки жінок тільки одна одній розповідають про сексуальне насилля. І скільки їх не йде в правоохоронні органи, бо "сучка не схоче". Це ганебно. Настільки ганебно, що відвертає - ні, не від віри, а від церкви", - відзначила вона.

А в іншому дописі описала свій досвід: "Мене згвалтували і викинули на дорогу. Що я пережила, я ніколи не опишу словами. Так, я це пропрацювала з психологом і не один раз. І до речі, у собак, якщо ми переходимо на таку риторику, один пес не тримає, а другий не гвалтує. Я не звернулася у міліцію, тому що: сучка не схоче - кобель не скоче".

Дана Ярова додала, що зробила б аборт, якби тоді завагітніла, хоча загалом вона є противником абортів.

Автор фото, Дана Ярова

Підпис до фото,

Дана Ярова також опублікувала "народну творчість" по темі скандалу

А блогер каналу "Твоя підпільна гуманітарка" Остап Українець вважає, що дилема між прихильниками та противниками абортів є хибною. Якщо загальним орієнтиром є здоров'я та добробут кожного, то "обидва умовні "табори" вважатимуть зменшення кількості абортів позитивною тенденцією".

"Частина людей вирішує фокусуватись на питаннях секс-просвіти і контрацепції, а частина - на репродуктивному насильстві та обмеженні доступу до медичних послуг для інших людей, на чиєму місці вони ніколи не опиняться", - відзначив блогер.

"А знаєте, коли в принципі можна буде говорити щось на цю тему? Правильно, коли чоловіки справді впрягатимуться у догляд за дітьми. Не номінально..., а фактично. Коли хороші тати будуть не винятком і дивом, а регулярною практикою", - пише інша блогерка Настя Мельниченко.

Письменниця Тамара Горіха-Зерня зазначає, що заборону абортів можна вважати важелем впливу чоловіків, "щоб змусити народити жінку, яка цього не хоче".

Автор фото, Тамара Горіха-Зерня

А Євген Манженко наполягає, що Дедюхін має піти з міськради та партії: "Тут, здавалося б, або кесарево кесарю, або боже Богу, тобто або хрестик зніми, або мандат поклади. Але щось мені підказує, що ні з партії його за ці заяви не витурять, ні з попів за політичну діяльність не попруть".

Автор фото, Євген Манженко

Журналістка з релігійної тематики Тетяна Александрова резюмує: "В історії з очманілим Дедюхіним страшний не так очманілий Дедюхін, як його очманіла віртуальна паства…"

Що каже священник

Після того, як почалася бурхлива реакція соцмереж, Олександр Дедюхін прибрав з посту зворот про "сучок", але сам допис не видалив.

Автор фото, Олександр Дедюхін

Підпис до фото,

Олександр Дедюхін вже у четвер опублікував пост про те, хто як сприймає образи. У своїх коментарях він пише, що нікому не збирається нічого доводити

До нього написали майже 2 тис. коментарів, після чого автор залишив можливість коментувати лише друзям у Facebook.

У коментарях аудиторія розділилася - хтось підтримав Дедюхіна, хтось жорстко розкритикував, а хтось вважає, що сутність його допису неправильно зрозуміли.

"Отченьку, ти отримав досвід того, що текст живе окремим життям від автора. Хтось у ньому побачив цінність дитячого життя, а хтось лише сучку. Я би використав лексику менш провокативну, адже тема неймовірно болюча. Смерть дитини - це найстрашніше", - пише в коментарі до іншого посту Дедюхіна Максим Кравчук.

Інша коментаторка Яніна Мосієвська звернула увагу на прислів'я про "сучок" і "кобелів": "Сьогодні весь день доводжу, що прислів'я виникло саме через спостереження за тваринами. У світі тварин так все відбувається. Нічого дивного чи образливого".

"Тому сьогодні читати, що Ви обізвали "усіх зґвалтованих жінок", було б смішно, але звернулася до гугла, там прислів'я саме в такому ракурсі використовують. Отже, згодна, вилізло "в кого що болить". Насправді це нормальне явище, але в умовах інформаційної війни є над чим замислитися", - додала вона.

А сам Олександр Дедюхін у коментарях наполягає: "Я жодним словом не обмовився про заборону абортів - її мені приписали. Я сказав, що відповідальність чоловіка більша - деякі чомусь побачили, що я в усьому звинуватив жінок. Я навіть нікого не намагався образити, а вони побачили власні комплекси, приправлені пихою, та образились".

"Але так, все, що поганого пишуть про мене, я визнаю, приймаю і дякую за хейтерів Богу", - підсумовує священник.

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