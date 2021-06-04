Весільну сукню принцеси Діани виставляють на показ

1 година тому

Автор фото, PA Media

Сукню принцеси Діани, в яку вона була вбрана під час весілля з принцом Чарльзом 40 років тому, виставлять для показу в Кенсингтонському палаці.

Її сини, принц Вільям та принц Гаррі, позичили вбрання спеціально для виставки Royal Style in the Making.

Організатори виставки описують весільну сукню Діани як "одну з найвідоміших у весільній історії".

Плаття на замовлення принцеси створили маловідомі на той момент дизайнери Девід та Елізабет Емманюель.

Сукня поєднує в собі найкращі матеріали - шовк кольору слонової кістки, антикварні мережива, що належали королеві Вікторії та 7,6-метровий шлейф з інкрустаціями.

Автор фото, PA Media

Вбрання поєднало в собі традиційні мотиви та нові віяння початку 1980-х років, і зрештою увійшло в історію світової моди.

На відео, яке демонструється відвідувачам виставки, Елізабет Емманюель пригадує, як Діана зателефонувала їй та чоловіку з проханням створити сукню.

Автор фото, PA Media

"Це був один із тих дивних моментів, коли ти розумієш - твоє життя вже ніколи не буде таким, як раніше".

Окрім весільної сукні принц Вільям та принц Гаррі також позичили для експозиції й інші вбрання своєї мами.

Виставка Royal Style in the Making, присвячена створенню елементів гардеробу для королівської родини, буде доступною для відвідин до 2 січня наступного року.