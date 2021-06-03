"Розходяться, як гарячі пиріжки". В’язницю у Львові продали за 377 млн

21 хвилин(и) тому

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На аукціоні в рамках "Великого розпродажу в'язниць" продали майно Львівської виправної колонії №48. Про це у своєму фейсбуці повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

За його словами, стартова ціна об'єкту складала 132 мільйони гривень, але за результатами торгів покупець погодився викласти за неї 377 мільйонів.

"Твоє обличчя, коли в'язниці розходяться як гарячі пиріжки", - написав Денис Малюська, прикріпивши своє фото.

Міністр розповів, що кошти, виручені з продажу в'язниць розподілять за принципом 30 на 70: 30% перерахують до держбюджету, а 70% підуть на відновлення інфраструктури інших українських тюрем.

"Замість занедбаного і розваленого хламу ми отримаємо нові в'язниці, які відповідають європейським стандартам та не є ганьбою для держави", - заявив Малюська.

Про плани розпочати "Великий розпродажу в'язниць" в Мін'юсті повідомили минулого року.

У відомстві розповідали, що спершу продаватимуть надлишкове майно, яке не використовується, але утримання якого потребує коштів держбюджету.

На думку міністра Малюськи, такі об'єкти можуть бути цікаві покупцям передусім через великі земельні ділянки з уже підведеними інженерними мережами.

"Що виросте на їхньому місці - заводи, житлові комплекси, торгово-розважальні комплекси - це вже не до нас, а до майбутніх власників та органів місцевого самоврядування, які затверджують генплани, ДПТ і видають містобудівні умови та обмеження", - заявляв міністр.