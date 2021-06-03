Китай заборонив ультрамарафони після загибелі 21 бігуна
Китай тимчасово заборонив проведення ультрамарафонів та інших забігів на довгі дистанції після того, як під час одного з минуломісячних змагань у провінції Ганьсу загинув 21 учасник.
Причиною смертей стали екстремальні погодні умови, за яких проходив 100-кілометровий забіг.
Влада країни запровадила тимчасову заборону на всі високоризикові види спорту, щодо яких є сумніви в забезпеченні безпеки спортсменів.
До заборонного списку окрім ультрамарафонів потрапили зокрема трейл (тривалі забіги по різнорельєфній місцевості) та польоти у вінгс'ютах, які також називають "костюмами-крилами".
Наразі не зрозуміло, на який період запроваджено заборону.
Трагедія в Ганьсу
Змагання, під час яких загинув 21 бігун, проходили 22 травня у провінції Ганьсу, що на півночі Китаю.
Забіг стартував близько 9 ранку за місцевим часом. В ньому взяли участь близько 170 спортсменів, багато хто з них був одягнений у шорти та футболки.
Учасники, які вижили, розповіли, що прогнози погоди обіцяли, що в день забігу спостерігатиметься невеликий дощ та слабкий вітер.
Проте приблизно через три години після старту змагань погода різко погіршилася - температура впала, почалися сильні пориви вітру та крижаний дощ, який часом переростав у град.
Багато спортсменів, за повідомленнями, збилися зі шляху через погану видимість.
До порятунку бігунів залучили понад 1 200 рятувальників та дрони.
Під час пошуково-рятувальної операції, яка тривала до ранку наступного дня, погодні умови погіршилися ще сильніше, що сповільнювало пошуки.
Причиною смерті бігунів китайські ЗМІ називають переохолодження.
Загибель учасників марафону спричинила хвилю гніву в китайських соцмережах - користувачі переважно звинувачували в трагедії місцеву владу.