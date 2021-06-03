Китай заборонив ультрамарафони після загибелі 21 бігуна

25 хвилин(и) тому

Автор фото, STR/AFP via Getty Images

Китай тимчасово заборонив проведення ультрамарафонів та інших забігів на довгі дистанції після того, як під час одного з минуломісячних змагань у провінції Ганьсу загинув 21 учасник.

Причиною смертей стали екстремальні погодні умови, за яких проходив 100-кілометровий забіг.

Влада країни запровадила тимчасову заборону на всі високоризикові види спорту, щодо яких є сумніви в забезпеченні безпеки спортсменів.

До заборонного списку окрім ультрамарафонів потрапили зокрема трейл (тривалі забіги по різнорельєфній місцевості) та польоти у вінгс'ютах, які також називають "костюмами-крилами".

Наразі не зрозуміло, на який період запроваджено заборону.

Трагедія в Ганьсу

Змагання, під час яких загинув 21 бігун, проходили 22 травня у провінції Ганьсу, що на півночі Китаю.

Забіг стартував близько 9 ранку за місцевим часом. В ньому взяли участь близько 170 спортсменів, багато хто з них був одягнений у шорти та футболки.

Учасники, які вижили, розповіли, що прогнози погоди обіцяли, що в день забігу спостерігатиметься невеликий дощ та слабкий вітер.

Проте приблизно через три години після старту змагань погода різко погіршилася - температура впала, почалися сильні пориви вітру та крижаний дощ, який часом переростав у град.

Багато спортсменів, за повідомленнями, збилися зі шляху через погану видимість.

До порятунку бігунів залучили понад 1 200 рятувальників та дрони.

Під час пошуково-рятувальної операції, яка тривала до ранку наступного дня, погодні умови погіршилися ще сильніше, що сповільнювало пошуки.

Причиною смерті бігунів китайські ЗМІ називають переохолодження.

Загибель учасників марафону спричинила хвилю гніву в китайських соцмережах - користувачі переважно звинувачували в трагедії місцеву владу.