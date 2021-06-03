Закон про олігархів, крихка коаліція в Ізраїлі, роковини вбивства Кирила Тлявова. Теленовини ВВС
У випуску 3 червня:
- Президент Зеленський подав на розгляд Верховної Ради як невідкладний закон про деолігархізацію. ЩО він передбачає і проти кого спрямований? А також, чи здатний він змінити щось на краще? В Ізраїлі домовилися про нову коаліцію національної єдності, але чи витримає політичне об'єднання восьми різнорідних політичних сил натиск Нетаньягу?
- Після пандемії - епідемія? Як в Індії поширюється нова смертельна інфекція, яка вражає тих, хто видужав після важкої форми ковіду.
- Два роки після смері Кирила Тлявова: родичі вбитого хлопчика досі шукають справедливості. Репортаж із Переяслава.
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