Білоруське ТБ показало інтерв'ю Протасевича. Його змусили тортурами, впевнена сім'я

34 хвилин(и) тому

Автор фото, Belaruskaja Tele-Radio Campanija Підпис до фото, Родичі журналіста кажуть, що він дав інтерв'ю під тиском

Ввечері 3 червня білоруський державний телеканал ОНТ показав інтерв'ю із колишнім головним редактором телеграм-каналу Nexta Романом Протасевичем.

У ньому він визнає, що організував протести проти білоруської влади, і каже, що поважає Лукашенка.

Інтерв'ю із Протасевичем вів сам керівник каналу Марат Марков.

Після інтерв'ю батько Романа заявив, що син давав його після "тижня тортур".

Що сказав Протасевич?

Сам Роман Протасевич під час інтерв'ю казав, що почувається "чудово" і говорить не під тиском.

Він кілька разів повторював, що співпрацює зі слідством.

Роман Протасевич також визнав свою провину в організації масових протестів проти влади Білорусі минулого року.

Крім того, він розповів, що розчарувався у білоруських опозиціонерах, і більше не хоче бути в політиці.

Засновник опозиційного Telegram-каналу Nexta також каже, що багато критикував Олександра Лукашенка, але згодом почав розуміти, що той чинить правильно, і що "безперечно" поважає Лукашенка.

"Спочатку критикував його, але чим більше втягувався в політичну діяльність, тим більше став розуміти, що багато речей, за які критикували Олександра Григоровича, насправді це просто спроба тиску. І що в багатьох моментах він вчиняв, прошу вибачення за такий вислів, як людина зі сталевими яйцями", - сказав Роман Протасевич.

Він також попросив не видавати його в "ЛНР" для допитів.

Під кінець інтерв'ю він заплакав, закривши руками обличчя, і сказав, що сподівається колись одружитися та мати дітей.

"Вони зламали його"

Автор фото, Belarus TV Підпис до фото, Під час інтерв'ю на руках Романа Протасевича було видно сліди наручників на руках

Одразу після інтерв'ю батько Романа Протасевича заявив агенції AFP, що йому було боляче дивитися на сина:

"Я знаю свого сина дуже добре і вірю, що він ніколи не міг сказати такого. Вони зламали його і змусили говорити те, що треба".

А в розмові із виданням "Настоящее время" батько журналіста заявив, що це інтерв'ю є "результатом тижня тортур", і припустив, що його син міг бути під дією психотропних препаратів.

Під час інтерв'ю на руках Романа Протасевича було видно сліди наручників на руках, а його мова була уповільненою.

Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу затримали у Мінську 23 травня по тому, як літак Ryanair із Афін до Вільнюса здійснив вимушену посадку у білоруській столиці - начебто, через бомбу на борту, якої так і не знайшли.

І Романа Протасевича, і Софію Сапегу, яка є громадянкою Росії, нині утримують у слідчому ізоляторі КДБ

Роману Протасевичу 26 років.

У 2015 році він разом з товаришем Степаном Путилою створив YouTube-блог NEXTA, який згодом, під час масових протестів у Білорусі минулого року, став Telegram-каналом з мільйонною аудиторією.

У Білорусі проти нього відкрили кілька справ, а пізніше його внесли до списку осіб, яких підозрюють у "причетності до терористичної діяльності", за що у країні передбачені найсуворіші санкції.