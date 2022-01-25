Міжнародні посилки без податків: ліміт підвищили до 150 євро

32 хвилин(и) тому

Автор фото, UNIAN

Верховна Рада ухвалила зміни до Податкового та Митного кодексів, які підвищують ліміт вартості міжнародних посилок зі 100 до 150 євро для отримання без сплати податків - ПДВ та мита.

Для розрахунку податків, що мають бути сплачені з вартості товарів у посилці, беруться до уваги чеки, ярлики, банківські виписки, електронні повідомлення з інтернет-магазинів.

Якщо вартість товарів в посилці перевищує 150 євро, але є не більшою за 1000 євро, отримувачу треба сплатити 10% ввізного мита та ПДВ, а базою для сплати буде сума різниці між вартістю посилки і лімітом у 150 євро.

Автори закону пояснюють, що ефективність зниження ліміту до 100 євро свого часу не підтвердилася ані даними про кількість відправлень, ані даними про прогнозований обсяг податкових надходжень.

"Зменшення безмитного ліміту до 100 євро призвело до стрімкого скорочення імпортних відправлень в Україну, зменшення доходів міжнародних поштових та міжнародних експрес-перевізників, та активізації "сірих" схем ввезення товарів через кордон", - йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Водночас досвід інших країн, кажуть ініціатори законопроєкту, "підтверджує, що в разі пониження вказаного ліміту витрати державних органів на організацію збирання податків перевищують отримані податкові надходження до бюджету".

Крім того, зниження безмитного ліміту призвело до тривалішого оброблення міжнародних поштових відправлень. Тому пропозицію знов підвищити ліміт вартості міжнародних посилок підтримали оператори поштового зв'язку та експрес-перевізниками.

При цьому саме вони є відповідальними за нарахування та сплату до бюджету податку. А кошти, отримані операторами поштового зв'язку та експрес-перевізником, не можуть бути використані на будь-які інші цілі, крім сплати таких митних платежів.

Оглядачі зазначають, що за час пандемії та карантинів, пов'язаних із поширенням коронавірусу, купівельні звички українців змінилися, і частка покупок онлайн, зокрема, й з-за кордону, суттєво зросла.