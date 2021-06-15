Що передбачає податкова амністія. Рада ухвалила закон, щоб українці змогли показати свої активи

4 годин(и) тому

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Ініціатор одноразового декларування - президент - пропонує українцям принести в банки гроші, які вони отримували "в конверті"

Верховна Рада схвалила закон, який передбачає, що з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року українці можуть задекларувати свої активи та сплатити з них збір до бюджету.

Зі свого боку держава обіцяє не карати їх за ухиляння від сплати податків за законом.

Це декларування має бути добровільним та одноразовим.

Опозиція вже заявляє, що це може бути додатковим інструментом оподаткування українського середнього класу - підприємців та заробітчан.

Без готівки

Податкова амністія стосується лише активів, які були здобуті до 1 січня 2021 року. І з доходів, з яких не сплатили податки.

Це може бути нерухомість, валюта, цінні папери. А от готівку декларувати не можна - гроші треба покласти в банк.

Одноразові збори, які пропонують сплатити до бюджету, є значно нижчими, ніж встановлені законом податки, наприклад, податок на доходи фізичних осіб, що становить 18%.

З активів, розміщених в Україні та українських банках (як у гривні, так і у валюті), пропонується сплатити 5%, а за кордоном та в іноземних банках - 9% (7% до 1 березня 2022 року).

Із державних облігацій пропонується сплатити 2,5% від вартості. Але це стосується лише облігацій, "придбаних декларантом у період з 1 вересня 2021 року до 31 серпня 2022 року".

Можна також обрати варіант зі сплатою податків "в розстрочку" - кількома рівними частинами, але за трохи вищою ставкою.

Щодо нерухомості, то тут передбачені певні ліміти за площею, до яких декларувати відповідне майно не треба, - наприклад, квартира не повинна перевищувати 120 квадратів, а будинок - 240 квадратів, земля - лімітів безоплатної приватизації.

Можна також задекларувати і рухоме майно. Але, наприклад, якщо обсяг двигуна авто є меншим за 3 тисячі кубічних сантиметрів, його декларувати не треба.

Так само не беруться до уваги інші аткиви, вартість яких не перевищує 400 тисяч гривень.

Неофіційні доходи

У добровільній декларації можна не вказувати джерела отримання доходів, за які були придбані задекларовані активи.

Задекларувати свої статки можуть як громадяни України, які нині живуть тут, так і ті, хто перебувають за кордоном, але були резидентами України, коли отримували неоподатковані доходи.

Автори закону вважають, що одноразове добровільне декларування дозволить залучити в економіку кошти тих, хто працював неофіційно - "з неофіційного (тіньового) сегмента" ринку праці.

Вони наводять дані Державної служби статистики, за якими кількість неформально зайнятого населення віком від 15 до 70 років в Україні у 2019 році складала 3,46 млн українців, а у січні - вересні 2020 року- 3 275 млн осіб.

"Доходи таких громадян залишаються незадекларованими та з них не сплачуються передбачені законом податки і збори", - йдеться у пояснювальній записці до проєкту закону, ініційованого президентом.

Проте депутати від опозиції припускають, що добровільне декларування стане законом про додаткове оподаткування середнього класу, малих підприємців, самозайнятих осіб та українських заробітчан, які привезли важко зароблені за кордоном кошти до України.

Закон не можуть скористатися ті, хто "за будь-який період, починаючи з 1 січня 2010 року, виконують або виконували в Україні публічні функції" згідно із законом "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" та у сфері запобігання корупції, - найвищі державні посадовці, а також ті, хто підпадає під закон "Про санкції".

Після того, як період податкової амністії завершиться, вважається, що всі, хто мали право повідомити про свої активи, але не зробили цього, не мають незадекларованих активів.

Якщо ж такі активи в когось насправді залишилися, то вони нестимуть відповідальність за ухиляння від сплати податків згідно із законом.