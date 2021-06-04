В Україні 4-й день шукають начальника штабу морської охорони. До пошуків залучили СБУ

12 хвилин(и) тому

Автор фото, Регіональне управління Морської охорони

В Одесі з 1 червня шукають зниклого Олексія Черткова, начальника штабу Одеського загону морської охорони.

Станом на ранок п'ятниці його пошуки тривають, розповів BBC News Україна речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

До пошуків залучили, зокрема, контррозвідку СБУ - у відомстві нової інформації про можливі версії зникнення Олексія Черткова також не наводять.

Одеський загін морської охорони, яким керує Чертков, охороняє державний кордон у Чорному морі.

Що відомо

Олексію Черткову 38 років, зранку у вівторок він вийшов з дому в Одесі, однак на місці роботи так і не з'явився.

Вже незабаром поліція разом із прикордонниками розпочала його пошуки, до яких зрештою також залучили контррозвідку СБУ.

Журналіст Юрій Бутусов, який є близьким до силових структур, розповів, що ввечері 1 червня, дружина Чорткова нібито повідомила, що "він повернувся додому, але вона його не пустила".

Проте прикордонники та поліцейські, які, за інформацією Бутусова, прибули до будинку Чорткова та перевірили записи з камер спостереження, встановили, що додому той все-таки не повертався.

Автор фото, Unian

Речник прикордонників Андрій Демченко у розмові з BBC не підтвердив, що дружина дійсно повідомляла про повернення Черткова, проте зазначив, що інформація про його появу біля дому не підтвердилася.

Головної версії щодо зникнення Черткова наразі немає, каже пан Демченко.

"Версій може бути дуже багато, проте якоїсь однієї, яку можна було б виокремити як основну, ми зараз не маємо", - каже речник ДПУ.

За його словами, той факт, що до пошуків залучили контррозвідку СБУ, є стандартною в таких випадках процедурою, яка ніяк не вказує на правдивість версій про можливе викрадення Черткова, які вже лунають в соцмережах.

"Йдеться про військовослужбовця, який мав доступ до державної таємниці, тому участь СБУ в його пошуках - цілком логічний крок".