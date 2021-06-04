Богатирьову, Піскуна і Табачника виселяють з держдач

1 година тому

Автор фото, СХЕМИ Підпис до фото, Минулого року Володимир Зеленський переїхав до державної резиденції, де раніше мешкав Віктор Ющенко

Колишніх посадовців часів президентства Віктора Януковича виселяють з державних дач у Конча-Заспі та Пущі-Водиці, заявив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов.

"На доручення президента створена робоча група, яка відпрацьовує ці питання. Вона оголосила нам першу двадцятку. І по них почалася процедура відселення", - сказав секретар Ради нацбезпеки.

Він підкреслив, що у заповідних зонах Конча-Заспі та Пущі-Водиці не може бути приватних будинків, а колишні посадовці мешкали там на державних дачах.

Серед названих паном Даніловим топ посадовців були Дмитро Табачник, Володимир Семиноженко, Раїса Богатирьова, Святослав Піскун.

"Це Олена Панасюк, Людмила Зубко, Віктор Івченко, Ольга Матвієнко, Святослав Піскун, Сергій Юрченко - колишній керівник Одеського рибгоспу, Лідія Гаврилюк - родина Юрченка. Іван Васюник, Олександр Лавринович, Валерій Череп, Юрій Гайсинський, Дмитро Табачник, Микола Петренко, Давид Макар'ян, Борис Макар'ян, Ілля Папіж, Олександр Ільїн, Раїса Богатирьова", - уточнив він

Пан Данілов додав, що держпідприємство навіть винне деяким з цих людей, які орендували у нього майно, чималі суми. "Так одній пані держпідприємство винне 11 млн грн, іншому пану 2 млн гривень", - додав він.

Скільки держдач в Україні?

На засіданні РНБО 14 травня президент Зеленський доручив провести аудит об'єктів державної власності, а саме земель і будинків у Конча-Заспі та Пущі-Водиці.

Конча-Заспа багато років була в центрі уваги ЗМІ як приклад зловживань посадовців: отримуючи у службове користування будинки, вони споруджували там елітні маєтки і за різними схемами приватизовували їх.

У Конча-Заспі зараз живуть під 200 колишніх і чинних чиновників, а в Пущі-Водиці - до 50 орендарів, повідомляє видання Liga.net.

Будинок відпочинку "Конча-Заспа" і Комплекс відпочинку "Пуща-Водиця" належать Державному управлінню справами (ДУС). Їх сумарна площа становить майже 300 гектарів.

На території Конча-Заспи розташовані 71 дачний будинок, чотири пансіонати на 145 номерів.

У Пущі-Водиці є пансіонат на 36 номерів, 30 будинків на 71 сім'ю та різні споруди: клуб-їдальня, буфет, склади, пральня, магазин, центральна котельня, більярдна.

Коротка історія резиденцій

За часів президентства Януковича перелік об'єктів ДУС збільшився. Найбільшим і найрозкішнішим з них стала резиденція "Межигір'я", яка згодом перейшла під управління приватної структури, пов'язаної з ним.

Після втечі Віктора Януковича до Росії резиденцію націоналізували і перетворили у парк.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, На території колишньої резиденції "Межигір'я" зараз національний парк

Коли президентом став Петро Порошенко, фінансування державних дач у Конча-Заспі припинили, розповідає очільник ДУС у 2014-2015 роках Сергій Березенко.

Хоча Порошенко декларував максимальний продаж об'єктів, які не пов'язані із виконанням державних функцій, це не вдалося зробити, бо більшість з них не підлягають приватизації.

Володимир Зеленський під час виборчої кампанії обіцяв позбутися державних дач і резиденцій, віддавши їх на потреби дітей і хворих.

"Нехай в цих резиденціях живуть дітки якісь... Ось ці резиденції - я не бачу в них взагалі ніякого сенсу", - казав Володимир Зеленський під час виборчої кампанії у квітні 2019 року. А вже у липні 2020-го він переїхав жити на державну дачу у Конча-Заспі.

У пресслужбі президента пояснили це питаннями безпеки і вимогами державної охорони.

Парад санкцій від РНБО

Упродовж кількох останніх місяців Рада нацбезпеки ухвалили низку резонансних рішень.

У лютому РНБО запровадила санкції проти лідера "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Під санкції також потрапили телеканали "112", "ZIK" та "NewsOne", які пов'язували з Медведчуком.

Автор фото, Unian

Згодом РНБО також ввела персональні санкції проти низки колишніх українських високопосадовців. Серед них - експрезидент Віктор Янукович, колишній прем'єр Микола Азаров, ексміністр освіти Дмитро Табачник та колишній генпрокурор Віктор Пшонка.

Як пояснював секретар Ради нацбезпеки Олексій Данілов у санкційний список потрапили імена колишніх правоохоронців, які зрадили присязі, а також експосадовців, більшість із яких стали громадянами Росії.

Рада нацбезпеки запроваджувала санкції й проти людей, яких називала "головними контрабандистами України" та "злодіями в законі", й десятків компаній, зокрема російських.

У квітні Володимир Зеленський також доручив РНБО розробити законопроєкт про статус олігарха, який, за словами президента, має "перетворити олігархів на бізнесменів".

На початку червня проєкт цього закону внесли до Верховної Ради - детальніше про його зміст читайте тут.