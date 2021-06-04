Новий рекорд. Паркувальне місце в Гонконгу продали за $1,3 млн

35 хвилин(и) тому

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На гонконзькому ринку нерухомості новий рекорд - паркувальне місце для автомобіля продали за 1,3 мільйона доларів.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, йдеться про одне з місць на парковці елітного житлового комплексу, що зведений на горі Пік Вікторія.

Цей район вважається найпрестижнішим у Гонконгу.

У травні повідомляли, що оренда одного з будинків цій же частині Гонконгу досягла позначки в 210 тисяч доларів на місяць.

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Такі високі ціни на нерухомість пояснюють густонаселеністю міста, нестачею вільної землі та гористим рельєфом місцевості.

Гонконг уже багато років поспіль опиняється на перших сходинках світових рейтингів найдорожчих місць для життя.

За даними Bloomberg, попередній рекорд ціни на паркувальне місце в Гонконгу був встановлений у 2019 році - тоді ціна сягнула 980 тисяч доларів.

У 2020-му, після початку пандемії, ціни на нерухомість дещо просіли, але останнім часом знову почали бити рекорди.