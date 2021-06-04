Двоє німців незаконно перейшли кордон, бо думали, що Україна в ЄС

1 година тому

Автор фото, ДПСУ

Українські прикордонники зупинили двох громадян Німеччини, які незаконно перетнули кордон.

Затримані пояснили це тим, що були впевнені: Україна входить до Європейського союзу, а отже, вони можуть перетнути кордон без проходження через пункт пропуску.

Інцидент, як розповіли в Державній прикордонній службі, стався вночі - на польсько-українському кордоні.

Прикордонники відділу "Грушів" зафіксували спрацювання сигналізаційного приладу, встановленого на кордоні, і відправили на цю ділянку наряд, який і виявив двох іноземців.

Автор фото, ДПСУ

Чоловіки мандрували велосипедами, одному з них 21 рік, іншому - 36.

Близько двох тижнів тому вони вирушили з Німеччини, а фінальною точкою їхнього маршруту є Таїланд.

"З Польщі в Україну вирушили навпростець, бо вважали, що наша країна входить до ЄС і перетинати кордон в пунктах пропуску не обов'язково", - йдеться в повідомлення ДПСУ.

При цьому, додають у відомстві, іноземці мали всі необхідні документи для законного перетину кордону.

На мандрівників склали протоколи за незаконний перетин кордону.