Google вибачився за "найпотворнішу мову"

57 хвилин(и) тому

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Індійський штат Карнатака планує поскаржитись у Google після того, як його пошуковик назвав офіційну мову штату "найпотворнішою в Індії".

Каннада - мова із дравідійської родини, якою розмовляють на півдні Індії приблизно 38 млн людей, переважно в штаті Карнатака. Вона є офіційною та адміністративною мовою цього штату.

У четвер Google-пошук показав, що каннада має найбільший результат за ключовими словами "найпотворніша мова в Індії".

Пошуковик вже вибачився за "непорозуміння та образу почуттів".

Багато людей, зокрема керівництво південноіндійського штату, обурились результатами пошуку.

Міністр Карнатаки Аравінд Лімбавалі зажадав вибачень від технологічної компанії, заявивши, що це була спроба Google образити гідність носіїв мови.

"Каннада має свою історію, мова з'явилася близько 2500 років тому та завжди була гордістю її носіїв", - написав у Twitter Лімбавалі.

Google пояснив, що функція пошуку не завжди ідеальна, й іноді "метод опису контенту в інтернеті за конкретними запитами може давати дивні результати".

"Ми знаємо, що це неідеально, але швидко реагуємо, коли дізнаємося про проблему, та постійно працюємо над поліпшенням наших алгоритмів", - йдеться в заяві.

"Звичайно, результати пошуку не відбивають думку Google, і ми просимо вибачення за непорозуміння та образу почуттів".

Google - одна з найактивніших технологічних компаній в Індії, яка розширила свою присутність у багатьох штатах і багатьма мовами.