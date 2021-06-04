Щура-сапера, який винюхав 71 міну, провели на пенсію

8 годин(и) тому

Автор фото, АРОРО Підпис до фото, Щур Магава отримав медаль за героїзм

Щура Магаву, якого нагородили золотою медаллю за героїзм, провели на пенсію. Він шукав міни у Камбоджі.

За п'ятирічну кар'єру гризун винюхав 71 міну та ще десятки нерозірваних предметів у цій азійській країні.

Але його кураторка Мален каже, що семирічний африканський велетенський щур "сповільнюється" у зрілому віці, вона хоче "поважати його потреби".

За приблизними підрахунками у Камбоджі - близько шести мільйонів наземних мін.

Магава вчився у благодійній організації "Апопо", яка розташована в Танзанії. Тут з 1990-х років вирощують щурів-героїв - тварин, яких вчать знаходити наземні міни. Після року навчання тварини складають іспит - проходять сертифікацію.

Минулого тижня організація "Апопо" повідомила, що нова партія молодих щурів "з відзнакою" пройшла сертифікацію Камбоджійським центром протимінних дій (CMAC).

Автор фото, APOPO Підпис до фото, Малена, кураторка Магави, каже, що хоче поважати потреби тварини

Магава залишиться на своїй посаді ще кілька тижнів, щоби "навчати" новобранців та допомагати їм налаштуватися, зазначають в організації.

"Дії Магави були неперевершені. Я пишався тим, що працювала з ним пліч-о-пліч", - сказала Мален.

"Він маленький, але допоміг врятувати багато життів, дозволивши нам повернути безпечну землю людям якомога швидше та економніше".

Автор фото, Empics Підпис до фото, Щур проходить навчання в Танзанії

У вересні минулого року Магаву нагородили золотою медаллю PDSA - іноді її називають "георгіївським хрестом для тварин" - за його "життєво необхідну відданість справі". Він був першим щуром, якому вручили медаль за 77-річну історію благодійної організації.

Вага щура-сапера 1,2 кг, а довжина 70 см. Хоча це значно більше, ніж у багатьох інших видів щурів, Магава все ще досить малий і легкий, щоби не спрацьовували міни, якщо він проходить над ними.

Щурів вчать винюхувати хімічну сполуку вибухівки, тобто вони ігнорують металобрухт і можуть швидше шукати міни. Як тільки вони знаходять вибухівку, то починають шкребти лапкою землю, щоб сповістити людей, які працюють з ним в команді.

Територію розміром з тенісний корт Магава може дослідити за 30 хвилин, тоді як у сапера з металошукачем на це може піти до чотирьох днів. При цьому, на відміну від людей, ризик підірватися для щурів мінімальний.

З 1979 року у Камбоджі зареєстровано 64 тисячі смертей і 25 тисяч випадків інвалідності після вибухів протипіхотних мін, закладених під час громадянської війни 1970-1980-х.