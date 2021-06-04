У Британії тестують пісуар, який зменшить чергу в жіночий туалет

1 година тому

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Жінка користується таким пісуаром у 6 разів швидше, аніж звичним туалетом

Двоє колишніх студенток Бристольського університету вигадали жіночий пісуар, який, за їхніми словами, у шість разів швидший у використанні, ніж звичайний туалет.

Ембер Пробін та Хейзел МакШейн створили пісуар без кнопки зливу Peequal, бо їм набридли довгі черги до жіночих туалетів на фестивалях.

"Без жодних труб і напівприватний, нічого нижче пояса не видно", - розповіла одна з авторок конструкції, Хейзел МакШейн.

На вихідних прототип пройде випробування на шоу на відкритому повітрі Bristol Comedy Garden.

Автор фото, UNIVERSITY OF BRISTOL Підпис до фото, Розробниці опитали 2000 жінок

Дівчата, які закінчили навчання у 2020 році, розповіли, що багато років поспіль працювали на музичних фестивалях у Британії.

"У перервах нам доводилося вибирати між відвідуванням туалету чи обідом, бо черги до жіночої вбиральні були просто божевільними", - пригадує Хейзел, яка вивчала фізику з інноваціями.

"Для нашої магістерської роботи нас просили розв'язати реальну життєву проблему, і ми одразу знали, що хочемо зробити".

Вони поговорили з двома тисячами жінок у фокус-групах та пабах навколо Бристоля, а потім придумали свій пісуар для "подолання черги".

"Це насправді пристосування діри у вуличному туалеті, але ми це називаємо п'єдесталом", - сказала розробниця.

"Він розроблений як човен, щоб мінімізувати сплеск назад, а також, щоби було трохи місця для одягу спереду", додає вона.

Автор фото, HAZEL MCSHANE AND AMBER PROBYN Підпис до фото, Так виглядає місце з пісуарами для жінок

Її колега Ембер Пробін, антрополог за фахом, сказала, що черги в жіночий туалет є дуже давньою проблемою, а це "марнотратство жіночого життя".

"Ми усвідомлюємо, що це зміна поведінки, але це ефективніший спосіб це робити", - сказала вона.

"Вранці ви можете глянути на жіночий пісуар і сказати: "Я не впевнена", але після кількох випитих пив і після 15 хвилин очікування в черзі під туалетом цей варіант раптово стає набагато привабливішим", - кажуть винахідниці.