У Британії тестують пісуар, який зменшить чергу в жіночий туалет
Двоє колишніх студенток Бристольського університету вигадали жіночий пісуар, який, за їхніми словами, у шість разів швидший у використанні, ніж звичайний туалет.
Ембер Пробін та Хейзел МакШейн створили пісуар без кнопки зливу Peequal, бо їм набридли довгі черги до жіночих туалетів на фестивалях.
"Без жодних труб і напівприватний, нічого нижче пояса не видно", - розповіла одна з авторок конструкції, Хейзел МакШейн.
На вихідних прототип пройде випробування на шоу на відкритому повітрі Bristol Comedy Garden.
Дівчата, які закінчили навчання у 2020 році, розповіли, що багато років поспіль працювали на музичних фестивалях у Британії.
"У перервах нам доводилося вибирати між відвідуванням туалету чи обідом, бо черги до жіночої вбиральні були просто божевільними", - пригадує Хейзел, яка вивчала фізику з інноваціями.
"Для нашої магістерської роботи нас просили розв'язати реальну життєву проблему, і ми одразу знали, що хочемо зробити".
Вони поговорили з двома тисячами жінок у фокус-групах та пабах навколо Бристоля, а потім придумали свій пісуар для "подолання черги".
"Це насправді пристосування діри у вуличному туалеті, але ми це називаємо п'єдесталом", - сказала розробниця.
"Він розроблений як човен, щоб мінімізувати сплеск назад, а також, щоби було трохи місця для одягу спереду", додає вона.
Її колега Ембер Пробін, антрополог за фахом, сказала, що черги в жіночий туалет є дуже давньою проблемою, а це "марнотратство жіночого життя".
"Ми усвідомлюємо, що це зміна поведінки, але це ефективніший спосіб це робити", - сказала вона.
"Вранці ви можете глянути на жіночий пісуар і сказати: "Я не впевнена", але після кількох випитих пив і після 15 хвилин очікування в черзі під туалетом цей варіант раптово стає набагато привабливішим", - кажуть винахідниці.