Убивство у Переяславі два роки по тому: "Хоч би пробачення попросили"

12 хвилин(и) тому

Два роки тому Переяслав прощався із п'ятирічним Кирилом Тлявовим. Його смертельно поранила куля, що зрикошетила.

У компанії друзів, що стріляли по бляшанках, було двоє поліцейських.

Зараз триває суд над чотирма підозрюваними, жоден із яких не визнає вини. Олександра Тлявова, бабуся хлопчика, не пропускає жодного засідання.

Кореспонденти ВВС побували на судовому засіданні в Переяславі 2 червня, напередодні роковин смерті дитини.

Суддя мав розглянути продовження арешту Івану Приходьку, якого підозрюють у ненавмисному вбивстві. Термін тримання його під вартою спливає незабаром, але підозрюваний не взяв до рук клопотання прокурорів. Тож 2 червня продовження під вартою не розглянули.

Матеріал Жанни Безп'ятчук та Вікторії Жуган.