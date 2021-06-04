Євросоюз закрив небо для білоруських літаків

52 хвилин(и) тому

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Рада Європейського Союзу запровадила заборону на польоти білоруських літаків в повітряному просторі ЄС.

У рішенні також окремо вказується, що білоруські авіакомпанії не зможуть використовувати європейські аеропорти.

Заборона стала реакцію влади ЄС на примусову посадку в Мінську літака Ryanair і затримання білоруського опозиціонера Романа Протасевича.

Незабаром після інциденту Євросоюз також анонсував санкції проти фізичних та юридичних осіб, відповідальних за затримання Протасевича, проте їх остаточного ухвалення поки що не було.

Автор фото, Belaruskaja Tele-Radio Campanija Підпис до фото, ЄС оприлюднив своє рішення на тлі виходу резонансного відео, де опозиціонер "зізнався" у скоєнні злочинів у Білорусі

3 червня Європейське агентство авіаційної безпеки видало директиву, в якій заборонило здійснювати польоти над Білоруссю, окрім екстрених випадків.

Україна рішення про припинення авіасполучення з Білоруссю ухвалила ще минулого тижня. Заборона діє з 26 травня.

Українським авіакомпаніям заборонено виконувати як прямі польоти до Білорусі, так і транзитні - через її авіапростір.

Польоти білоруських літаків авіапростором ЄС заборонили на тлі виходу відео з Романом Протасевичем, в якому він "зізнається", що організував протести проти білоруської влади, і каже, що поважає Лукашенка.

Як з боку родичів Протасевича, так і з боку низки політиків, лунають припущення про те, що опозиціонер дав це "інтерв'ю" через тортури.