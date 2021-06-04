Євросоюз закрив небо для білоруських літаків
Рада Європейського Союзу запровадила заборону на польоти білоруських літаків в повітряному просторі ЄС.
У рішенні також окремо вказується, що білоруські авіакомпанії не зможуть використовувати європейські аеропорти.
Заборона стала реакцію влади ЄС на примусову посадку в Мінську літака Ryanair і затримання білоруського опозиціонера Романа Протасевича.
Незабаром після інциденту Євросоюз також анонсував санкції проти фізичних та юридичних осіб, відповідальних за затримання Протасевича, проте їх остаточного ухвалення поки що не було.
3 червня Європейське агентство авіаційної безпеки видало директиву, в якій заборонило здійснювати польоти над Білоруссю, окрім екстрених випадків.
Україна рішення про припинення авіасполучення з Білоруссю ухвалила ще минулого тижня. Заборона діє з 26 травня.
Українським авіакомпаніям заборонено виконувати як прямі польоти до Білорусі, так і транзитні - через її авіапростір.
Польоти білоруських літаків авіапростором ЄС заборонили на тлі виходу відео з Романом Протасевичем, в якому він "зізнається", що організував протести проти білоруської влади, і каже, що поважає Лукашенка.
Як з боку родичів Протасевича, так і з боку низки політиків, лунають припущення про те, що опозиціонер дав це "інтерв'ю" через тортури.