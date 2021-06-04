Відео з Протасевичем і найдорожчі ліки у світі. Теленовини ВВС 04.06.21
У випуску 4 червня:
- Залякування й утиски в Білорусі: після демонстрації на державному телебаченні відео з Романом Протасевичем його батько каже - це наслідок тортур.
- Якщо у Європі обурені методами, що їх режим Лукашенка застосовує до своїх критиків, то в самій Білорусі поширилася атмосфера страху і шоку. Такі спостереження знімальної групи ВВС, яка побувала в Мінську і зустрілася з людьми, чиї життя назавжди змінилися після масових протестів минулого літа.
- Найдорожчі у світі ліки - за державний кошт. П'ятимісячне немовля стало першим в Британії, хто отримав препарат, вартістю у понад 2 мільйони доларів - що рятує від СМА. В Україні батьки самотужки збирають гроші на лікування цієї хвороби.
- Українські красоти - парку Софіївка біля Умані - 225 років.
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