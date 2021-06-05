У Копенгагені побудують штучний острів. Для чого?

54 хвилин(и) тому

Автор фото, Danish government Підпис до фото, Так виглядатиме новий острів

Парламент Данії схвалив будівництво штучного острова у Копенгагені.

Він слугуватиме захистом від майбутніх повеней, спричинених підвищенням рівня моря.

Гігантський острів Лінеттгольм буде пов'язаний з материком через кільцеву дорогу, тунелі та лінію метро.

Його площа становитиме близько 3 квадратних кілометрів, на ньому мешкатиме не менше 35 тисяч людей.

Для створення штучного острова розміром близько 400 футбольних полів знадобиться близько 80 мільйонів тонн ґрунту, повідомляють місцеві ЗМІ.

Будівельні роботи планують завершити в 2070 році.

Однак активісти розкритикували рішення уряду. Вони стурбовані впливом будівництва на довкілля та життя данської столиці.

Їх турбує, що для будівництва залучать велику кількість транспорту. Згідно з однією з оцінок, для доставки сировини знадобиться до 350 поїздок вантажівок через Копенгаген щодня.

Екологи також занепокоєні рухом осаду у морі та можливим впливом будівництва на екосистеми і якість води.

Природоохоронні групи вже подали позов проти будівництва Лінеттхольма у Європейський суд.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Порт Копенгагена, де планують побудувати штучний острів

Раніше повідомлялося, що Данія планує побудувати енергетичний острів за 210 мільярдів доларів.