Кривоноса звільнили з армії. Він був ідеологом створення Сил спецоперацій

1 година тому

Автор фото, Сергій Кривонос

Колишнього заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергія Кривоноса звільнили з лав Збройних сил України. Про це він сам повідомив у фейсбуку.

"Звільнений з лав Збройних Сил України... Звільнений без рапорта. Служити державі хотів, але прислуговуватись не буду та не вмію. Тому і звільнили. Кажуть "немає посад". Хоча їх достатньо", - написав він.

Звільнення після 32-х років служби він вважає початком для себе "нового етапу боротьби з реаліями того безладу, який існує в армії і державі".

Наприкінці минулого року президент Зеленський звільнив Кривоноса з посади заступника секретаря РНБО. Як казали в Офісі президента - за політичні інтриги.

Бойовий генерал

Кривонос командував обороною Краматорського аеродрому на початку війни на Донбасі та був головним ідеологом створення в українській армії Сил спецоперацій як окремого роду військ.

У Радбез він потрапив ще за президента Порошенка й нерідко виглядав чужим у системі влади Володимира Зеленського. Кривонос критикував появу Сергія Сівохо у РНБО та Арестовича в Офісі президента.

Під час виборчої кампанії 2019 року він висунув свою кандидатуру в президенти, але згодом знявся на користь Порошенка.

Володимир Зеленський після своєї перемоги залишивКривоноса в РНБО. Він залишався у владі Зеленського понад півтора року.

При цьому Кривонос жорстко критикував обох секретарів Радбезу Зеленського - і Данилюка, і Данилова - яким закидав те, що "перетворили РНБО з Ради національної безпеки та оборони України на посміховисько з клоунами".

Відставку Сергія Кривоноса в Офісі президента пояснювали зокрема тим, що генерал не хотів працювати в команді та "не пропонував свої якісні експертні оцінки".