Історичне рішення: G7 домовилась про мінімальний податок для компаній-гігантів

1 година тому

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Група семи розвинених країн G7 досягла історичної угоди про оподаткування транснаціональних компаній.

Про це повідомив міністр фінансів Великої Британії Ріші Сунак.

Угода відкриє шлях до нових принципів оподаткування найбільших світових корпорацій.

На зустрічі в Лондоні міністри фінансів G7 погодилися дотримуватись мінімальної ставки корпоративного податку на рівні не менше 15%.

Цей крок дозволить урядам отримати мільярди доларів, які підуть на виплату боргів, що виникли під час ковідної кризи.

Домовленість найбільше позначиться на таких технологічних гігантах, як Amazon і Google.

Угода G7 (Британія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція, Японія) змусить інші країни наслідувати їхній приклад, зокрема на зустрічі G20 наступного місяця.

Ріші Сунак сказав, що метою є створити рівні умови для глобальних компаній.

"Після довгих років обговорень міністри фінансів G7 досягли історичної угоди з реформування глобальної податкової системи, яка б відповідала викликам цифрового століття", - сказав він.

Що зміниться

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Британський міністр фінансів Ріші Сунак (ліворуч) вітає угоду

Уряди давно намагаються вирішити проблему оподаткування глобальних компаній, що працюють в багатьох країнах світу.

А бум інтернет-гігантів, як-то Amazon і Facebook, ще більше посилив цю проблему.

Зараз компанії можуть відкривати представництва в країнах із відносно низькими ставками корпоративного податку і декларувати там прибуток.

Це означає, що вони сплачують тільки місцевий податок, навіть якщо прибуток переважно надходить від продажів, зроблених за межами країни. Це законна і загальноприйнята схема.

Угода руйнує її двома способами.

По-перше, вона дозволить встановити мінімальний корпоративний податок на глобальному рівні, щоб уникнути "перегонів податкових поступок".

По-друге, нові правила змусять компанії сплачували податки в країнах, де вони продають свої продукти або послуги, а не там, де вони декларують свій прибуток.