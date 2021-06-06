3 000 євро за крадіжку піску з пляжу. Десяткам людей на Сардинії загрожують штрафи

6 червня 2021

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Білий пісок пляжів Сардинії є цінністю острова

Десяткам людей загрожують штрафи до 3000 євро за вивезення піску та черепашок з пляжу італійського острова Сардинія, повідомляють місцеві ЗМІ.

У суботу представники влади повідомили, що 41 особу підозрюють у крадіжці близько 100 кг піску.

Знаменитий білий пісок Сардинії є цінністю острова, і його категорично заборонено вивозити.

Торгівлю сардинським піском, галькою та мушлями визнали незаконною у 2017 році.

Такі високі штрафи можуть здатися жорсткими, але остров'яни роками скаржаться на крадіжку їхніх природних цінностей.

Туристи, переважно європейці, зокрема деякі італійці, насипають пісок у пляшки, щоб залишити його як сувенір - або продати на аукціоні.

В рамках чинного розслідування військова та митна поліція Сардинії здійснювала моніторинг аеропортів та портів, а також шукала вебсайти, де здійснювали незаконні продажі. Туристів, які намагалися витягнути пляшку піску з багажу, спіймали під час митних перевірок за допомогою рентгенівських променів.

Поліція заявила, що останніми днями вони виявили десятки рекламних оголошень про продаж предметів, незаконно зібраних з узбережжя середземноморського острова, з високими цінами.

Інформацію про підозрюваних у скоєнні неправомірних дій повідомляють поліції Сардинії, і їм загрожує штраф відповідно до регіонального законодавства острова.

Поліція заявила, що цього року вже зібрала близько 13 000 євро штрафу, додавши, що вилучені предмети за можливості повертають в райони, з яких їх вивезли.

На сторінці у Facebook під назвою "Пограбована Сардинія", створеній для висвітлення проблеми, користувачі часто описують загрозу від таких крадіжок як надзвичайну екологічну ситуацію.

П'єрлуїджі Кокко, вчений-еколог і житель сардинської столиці Кальярі, заявив ВВС, що пляжі були "основною принадою для туристів на острові Сардинія".

Деякі люди, за його словами, везли пісок додому на згадку.

Але він каже, що вивезення піску може сприяти поступовому зменшенню пляжів, що може становити екологічну загрозу, оскільки зміна клімату спричиняє підвищення рівня моря.

Автор фото, Sardegna rubata e depredata Підпис до фото, У таких пляшках з острова вивозять пісок та мушлі

Поліція острова також заявила, що вивезення піску може з часом зруйнувати пляжі Сардинії, які створювались мільйони років.

У 2019 році французьку пару, яка відвідувала Сардинію, спіймали з 40 кг піску в багажнику їхнього позашляховика.

Поліція виявила пісок, насипаний у 14 пластикових пляшок, узятий з пляжу в місті Чіа, на півдні Сардинії.

Пара сказала поліції, що хотіла забрати його додому як "сувенір", і не розуміла, що вчинила правопорушення.