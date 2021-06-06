Тисячі людей протестують у Будапешті проти китайського університету

6 червня 2021

Автор фото, EPA Підпис до фото, Demonstrators marched through the streets of Budapest in protest against plans to build a Chinese university in the city

Тисячі людей пройшли маршем Будапештом, протестуючи проти планів відкриття університетського містечка Китаю в столиці Угорщини.

Противники проєкту заявляють, що він підриває власну вищу освіту в країні та посилює вплив комуністичної влади Китаю.

Правий уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана має тісні зв'язки з Пекіном.

Раніше цього місяця Угорщина заблокувала заяву ЄС, в якій критикують ставлення Китаю до Гонконгу.

У суботу демонстранти, які виступають проти плану будівництва китайського містечка Фуданьського університету в Будапешті, пройшли вулицями міста до будівлі парламенту.

"Орбан і [його права партія] Фідес зображують себе антикомуністами, але насправді комуністи є їхніми друзями", - заявив агентству AFP студент університету Сонджа Радіч, який був на марші.

Автор фото, EPA

Інший студент-демонстрант на ім'я Патрік заявив, що будь-які державні кошти, заплановані на проєкт Фуданьського університету, натомість мають використовуватися "для вдосконалення наших власних університетів", повідомляє Reuters.

Будівництво кампусу Фуданьського університету в Будапешті, за оцінками, коштує близько 1,8 млрд. доларів. Це більше, ніж уряд Орбана витратив на всю систему вищої освіти у 2019 році.

Приблизно 1,5 млрд доларів витрат буде забезпечено позикою китайського банку, про що свідчать документи, отримані Direkt36, угорським відділом журналістських розслідувань.

Близько двох третин угорців не підтримують китайський університет, за даними ліберального аналітичного центру Republikon Institute.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Протестувальники зібралися перед будівлею угорського парламенту в Будапешті перед виступом мера міста

Проти кампусу також виступає мер Будапешта Гергелі Карачсоні, який на початку цього тижня оголосив, що назве вулиці в цьому районі на честь жертв порушень прав людини в Китаї.

Серед нових назв - дорога Вільного Гонконгу, вулиця Далай-лами та дорога уйгурських мучеників, названа на чест переважно мусульманської етнічної групи, яка, на думку міжнародних урядів, стала жертвою послідовних порушень прав людини та геноциду в китайському Синьцзяні.

Китай заперечує будь-які звинувачення у порушеннях прав людини.

Фуданьський університет - один з найпрестижніших навчальних закладів Китаю. Кампус у Будапешті, який, як очікують, завершать до 2024 року, стане першим об'єктом в Європейському Союзі.