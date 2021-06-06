Байден склав план розмови з Путіним. Згадав Україну

6 червня 2021

Автор фото, Reuters

Джо Байден перед першим закордонним відрядженням у якості президента США розповів про свій план дій. Політик згадав Україну.

У колонці американського видання The Washington Post господар Білого дому зазначив, що його зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним відбудеться після зустрічей з друзями, партнерами і союзниками у Європі.

Байден зазначив, що США та Європа мають спільну позицію у вирішенні тих викликів, які несе Росія європейській безпеці.

І продовжуючи тему російських викликів, він заявив, що тут йдеться про агресію Росії в Україні.

Президент США, говорячи про Росію і її вплив, сказав, що Вашингтон буде захищати демократичні цінності.

"Коли ми зустрінемось, я ще раз підкреслю прихильність США, Європи та демократичних країн-однодумців відстоювати права людини і гідність", - зазначив Байден про майбутню зустріч з Путіним.

При цьому він заявив, що "США не прагнуть до конфлікту" з Росією.

"Ми хочемо стабільних і передбачуваних відносин, де ми можемо співпрацювати з Росією у питаннях стратегічної стабільності та контролю над озброєннями", - сказав Байден.

Що принесе ця зустріч?

Лідери США та Росії вперше зустрінуться 16 червня на саміті між Росією та США у Женеві (Швейцарія).

Зустріч відбудеться відразу після саміту Великої сімки та зустрічі лідерів НАТО, які заплановані у Європі.

Раніше у Булому домі заявляли, що під час зустрічі, Байден та Путін говоритимуть про причетність російських військ до конфлікту в Україні, контроль озброєнь, зміни клімату, кібератаки на США з боку Росії, в тому числі атаку на SolarWinds, а також отруєння та ув'язнення російського опозиціонера Олексія Навального.

Мало надій, що ця зустріч принесе якісь відчутні результати. Залишається лише сподіватись, що вона призведе до покращення відносин та взаєморозуміння між двома лідерами, зазначає Ентоні Цурхер, північноамериканський кореспондент ВВС.

Окремі політики в США вже розкритикували ідею зустрічі, зважаючи на останні події. Йдеться, в тому числі затримання Романа Протасевича в Білорусі за наказом Олександра Лукашенка, а також рішення Байдена не накладати санкції на газотранспортний проєкт "Північний потік-2".