Україну накриють дощі. Коли буде спека?

6 червня 2021

Автор фото, unian

Синоптики знову прогнозують дощі та грози в Україні. Тиждень буде теплим.

Понеділок, 7 червня, в Україні обіцяє бути дощовим, повідомляє синоптик Наталя Діденко.

Дощі Україні принесе північно-східний циклон, фронти якого тягнуться до західного циклону, а він зараз перебуває над територією Німеччини.

У більшості областей дощі будуть помірними, десь може линути сильніше, десь пройдуть невеликі дощі, зазначає синоптик.

За прогнозами, завтра очікуються грози. При грозах може бути сильний вітер і навіть град.

Температура повітря у більшості областей України вдень у понеділок коливатиметься в межах +19+24 градусів. На Сумщині та в Приазов'ї буде +17+20 градусів. Під час дощів буде прохолодніше на 2-4 градуси.

У Києві зранку буде сонце, але вдень велика ймовірність дощу з грозою.

Максимальна температура у столиці 7-го червня очікується +20+22 градуси, під час дощу зниження на 2-3 градуси.

У вівторок, 8 червня, вночі буде без опадів, лише в південно-східній частині країни місцями пройде невеликий дощ.

Вдень по всій Україні будуть помірні короткочасні дощі та грози.

Температура вночі - 10-15 градусів, вдень - 20-25 градусів; у Карпатах вночі - градусів, вдень 14-19 градусів.

У Києві 8 червня ніч пройде без опадів, вдень - короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 13-15 градусів, вдень 22-24 градусів.

Загалом, наступного тижня спеки ще не буде - тиждень буде вологим та теплим.