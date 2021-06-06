Морські шмарклі загрожують Чорному морю

6 червня 2021

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Там, де є "морські шмарклі," не можна ловити рибу чи плавати

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган пообіцяв зробити все можливе, щоб розв'язувати проблему так званих "морських шмарклів" - слизу, що вкрив берег Мармурового моря поблизу Стамбула.

Політик заявив, що слиз також загрожує екології Чорного моря.

Товстий шар коричневого слизу з фітопланктону загрожує життю морських організмів і заважає рибальству.

Вперше цей феномен зафіксували у Туреччині у 2007 році. Тоді його також спостерігали в Егейському морі біля узбережжя Греції.

Однак нині поширення слизу в Мармуровому морі стало наймасштабнішим в історії.

"Я сподіваюся, що ми врятуємо наші моря від цієї напасті зі слизом. Я боюся, що вона пошириться у Чорне море ... це буде величезна проблема. Потрібно негайно діяти", - сказав президент Туреччини.

Він закликав розслідувати причини явища, пов'язавши його зі зливом у море каналізації і температурою води, яка підіймається.

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Турецький уряд уже відправив групу з 300 людей, які мають дослідити ситуацію.

Морський слиз - природне явище, яке відбувається, коли фітопланктон надмірно розростається через високу температуру і забруднення води.

За словами експертів, за останні 40 років ця проблема тільки зростала.

Кораблям в Мармуровому морі доводиться проходити через товстий шар слизу, деякі рибальські човни не можуть вийти в море, оскільки слиз забиває їх мотори.

Оскільки морська поверхня вкрита слизом, від відсутності кисню масово гине риба і інші представники морського світу.

"Звичайно, це нам заважає, - сказав France Presse прес рибалка Махсум Дага. - Знаєте, що відбувається з молюсками? Вони відкриваються - і через це не можуть закритися, слиз їм заважає. Всі морські равлики тут вже мертві".

Турецькі експерти заявили агенції France Presse, що слиз є не тільки на поверхні моря, але поширюється на глибину від 25 до 30 метрів.

В інтерв'ю ВВС професор Байрам Озтюрк з Турецького центру морських досліджень сказав, що проблема слизу не зникне, якщо влада не вкладе більше коштів у програму очищення каналізаційних зливів зі Стамбула.

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"Розростання слизу загрожує морським організмам, в тому числі устрицям, мідіям і морським зіркам. Це справжня катастрофа", - говорить експерт.

За словами турецьких вчених, додаткове навантаження на екологію Мармурового моря також створюють шкідливі викиди, які потрапляють в сусіднє Чорне море з Дунаю.