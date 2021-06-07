Останній уцілілий визволитель табору Аушвіц помер у 98 років

7 годин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Давид Душман, останній уцілілий солдат, який брав участь у звільненні нацистського табору смерті в Аушвіці, помер у 98 років.

Душман, єврейський ветеран Червоної армії, який згодом став олімпійським фехтувальником, помер у Німеччині в суботу.

У віці 21 року, 27 січня 1945 року солдат Червоної армії зніс своїм танком електричний паркан табору, щоб допомогти звільнити в'язнів.

В Аушвіці вбили близько 1,1 мільйона людей, більшість з яких були євреями.

"Коли ми прибули, ми побачили огорожу і цих нещасних людей, ми прорвали паркан своїми танками. Ми дали їжу в'язням", - казав Душман минулого року Reuters.

"Вони стояли там, усі вони у формі (в'язнів. - Ред.), лише очі, лише очі, дуже вузькі - це було дуже страшно, дуже жахливо", - сказав він.

Душман заявив, що не знав про існування Аушвіца під час війни й дізнався про жахливі речі, які там коїлися, лише після її завершення.

Автор фото, Getty Images

Він був одним із усього 69 людей, які вціліли з його 12-тисячної дивізії, й отримав серйозні поранення під час війни.

Але він став одним з найкращих фехтувальників Радянського Союзу, а згодом і одним з найвідоміших світових тренерів з фехтування, заявив Міжнародний олімпійський комітет (МОК).

Він тренував жіночу команду Радянського Союзу з фехтування понад 30 років і був свідком смертельного теракту проти ізраїльських спортсменів на Олімпійських іграх у Мюнхені в 1972 році.

"Ми почули постріли та гул вертольотів над нами. Ми жили прямо навпроти ізраїльської команди. Ми та всі інші спортсмени були нажахані", - сказав він у газеті Abendzeitung у 2018 році.

Його друг, голова МОК і колега-фехтувальник Томас Бах, віддав шану померлому.

"Коли ми познайомились у 1970 році, він негайно запропонував мені дружбу та поради, попри свій особистий досвід під час Другої світової війни та в Аушвіці й те, що він був єврейського походження", - сказав пан Бах, який є німцем.

"Це був такий глибокий людський жест, що я ніколи його не забуду".

До 94 років він майже щодня ходив до свого фехтувального клубу, де проводив уроки, заявили у МОК.