Трамп хоче виставити рахунок Китаю за ковід - 10 трлн доларів

6 червня 2021

Автор фото, Reuters

Колишній американський президент Дональд Трамп заявив, що Китай має заплатити США та іншим країнам 10 трлн доларів за смерть людей і збитки, від пандемії коронавірусу.

Політик вперше за довгий час виступив перед своїми прихильниками на конференції республіканців у штаті Північна Кароліна.

"Нам потрібно всім разом заявити, що Китай повинен заплатити, повинен! Всією державою слід зібратися і виставити Китаю рахунок у 10 трлн доларів, щоб компенсувати збитки, - і це, звичайно, дуже низька цифра", - сказав Трамп.

Ще, коли він обіймав посаду президента, Трамп неодноразово звинувачував владу Китаю у поширенні Covid-19.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Трамп вважає Китай винним у поширені хвороби у світі

Він також постійно називав захворювання "китайським вірусом".

Багато експертів заявляли, що таким чином лідер Білого дому поширює ксенофобські настрої. У США сталася низка злочинів проти людей азійського походження.

В кінці травня новий президент США Джо Байден доручив активніше розслідувати всі версії походження Covid-19, включно з теорією про витік вірусу з лабораторії у Китаї.

Байден сказав, що у розвідувальній спільноті США думки розділилися: одні вважають, що пандемія стала результатом нещасного випадку в лабораторії, інші - що вірус з'явився в результаті контакту людини з інфікованою твариною.

"Зараз всі, навіть так звані вороги, визнають, що президент Трамп мав рацію, коли говорив, що коронавірус вийшов з лабораторії в Ухані", - заявив Трамп.

Ентоні Фаучи, головний радник президента Байдена з охорони здоров'я, раніше стверджував, що, на його думку, вірус передався від тварин людині.

Однак нещодавно він визнав, що більше не впевнений у природному походженні Covid-19.

Посольство Китаю в США застерегло від політизації розслідування походження вірусу.

"Кампанії з наклепу повертаються, і теорія змови про "витік з лабораторії відроджується", - йшлося у заяві посольства КНР кілька тижнів тому.

Вірус вперше виявили у китайському місті Ухань в кінці 2019 року.

Китайська пов'язала перші випадки захворювання з ринком морепродуктів в Ухані, що змусило вчених запідозрити передачу вірусу від тварин до людини.

Однак в публікаціях американських ЗМІ з'являється все більше свідчень того, що вірус міг з'явитися в лабораторії в Китаї, можливо, в результаті випадкового витоку.

За даними американського Університету Джонса Хопкінса, за час пандемії коронавірусом перехворіло майже 173 млн людей, понад 3,7 млн померли. У світі зробили вже понад 2 млрд щеплень.

В Україні щеплення отримали 1,2 млн людей.