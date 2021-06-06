У принца Гаррі та Меган народилась донька
У принца Гаррі та його дружини Меган Маркл народилась донька. Дівчинку назвали Лілібет(Лілі) Діана Маунтбеттен-Віндзор на честь бабусі Гаррі королеви Єлизавети ІІ і матері - принцеси Діани.
У родиному колі королеву Єлизавету часто називають Лілібет.
Дитина народилався у госпіталі міста Санта Барбара у Каліфорнії, де зараз живе родина герцогів Сассекських.
Лілі-Діана народилася ще у п'ятницю, 4 червня. Повідомили про народження у неділю.
Меган Маркл і донька почуваються чудово, йдеться у заяві подружжя.
У пари є син Арчі. Йому два роки.
Лілі-Діана стала 11 правнучкою королеви і восьмою у черзі на трон.
Принц Гаррі з родиною мешкає у Каліфорнії після того, як пара вирішила скласти з себе королівські обов'язки.
Відносини Гаррі з рідними у Британії увесь цей час складаються непросто.
Вперше після тривалої перерви він бачився з ними 17 квітня - на похороні свого діда, принца Філіпа.
Кілька місяців тому в інтерв'ю американській телеведучій Опрі Вінфрі Меган Маркл розповіла, що в членів королівської родини були побоювання щодо того, наскільки темною буде шкіра її сина Арчі, коли він народиться.
Інтерв'ю викликало шок у Великій Британії - низка депутатів стали вимагати в королівського двору розслідувати інциденти, заявивши про неприпустимість расизму.
Букінгемський палац тоді запевнив, що королівська родина серйозно ставиться до згаданих в інтерв'ю проблем і їх розглянуть в приватному порядку.