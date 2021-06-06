У принца Гаррі та Меган народилась донька

6 червня 2021

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Гаррі та Меган живуть у США. Там у них народилася донька

У принца Гаррі та його дружини Меган Маркл народилась донька. Дівчинку назвали Лілібет(Лілі) Діана Маунтбеттен-Віндзор на честь бабусі Гаррі королеви Єлизавети ІІ і матері - принцеси Діани.

У родиному колі королеву Єлизавету часто називають Лілібет.

Дитина народилався у госпіталі міста Санта Барбара у Каліфорнії, де зараз живе родина герцогів Сассекських.

Лілі-Діана народилася ще у п'ятницю, 4 червня. Повідомили про народження у неділю.

Автор фото, MISAN HARRIMAN/THE DUKE AND DUCHESS OF SUSSEX

Меган Маркл і донька почуваються чудово, йдеться у заяві подружжя.

У пари є син Арчі. Йому два роки.

Лілі-Діана стала 11 правнучкою королеви і восьмою у черзі на трон.

Автор фото, Duke and Duchess of Sussex

Принц Гаррі з родиною мешкає у Каліфорнії після того, як пара вирішила скласти з себе королівські обов'язки.

Відносини Гаррі з рідними у Британії увесь цей час складаються непросто.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Яким було весілля принца Гаррі та акторки Меган Маркл? Пропонуємо разом згадати найяскравіші моменти весільної церемонії.

Вперше після тривалої перерви він бачився з ними 17 квітня - на похороні свого діда, принца Філіпа.

Кілька місяців тому в інтерв'ю американській телеведучій Опрі Вінфрі Меган Маркл розповіла, що в членів королівської родини були побоювання щодо того, наскільки темною буде шкіра її сина Арчі, коли він народиться.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Меган про думки про самогубство, життя в королівській родині та ставлення до сина

Інтерв'ю викликало шок у Великій Британії - низка депутатів стали вимагати в королівського двору розслідувати інциденти, заявивши про неприпустимість расизму.

Букінгемський палац тоді запевнив, що королівська родина серйозно ставиться до згаданих в інтерв'ю проблем і їх розглянуть в приватному порядку.