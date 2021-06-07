Форма збірної України. Чому Росія обурилася через Крим і "Слава Україні"

9 годин(и) тому

Автор фото, Андрій Павелко / Facebook

6 червня Україна презентувала нову форму, в якій національна збірна гратиме під час Чемпіонату Європи з футболу - на ній є обрис карти України, включно з Кримом, та написи "Слава Україні" і "Героям слава".

Форму з такими елементами вже затвердила УЄФА.

В Росії не приховують обурення і закликають УЄФА заборонити новий комплект уніформи. Натомість США через свій екаунт у Twitter похвалили нову форму і нагадали, що Крим - це Україна.

Крим є міжнародно визнаною частиною України, а Росія анексувала його в 2014 році.

Фотографії нової форми у своєму фейсбуці напередодні оприлюднив очільник Української асоціації футболу Андрій Павелко, висловивши сподівання, що вона додасть сил українським гравцям.

"Головним її атрибутом стане оберіг і символ, дорогий серцю кожного українця. Це найцінніший для всіх нас обрис нашої країни, - зазначив він. - Єдиної і неподільної батьківщини з Кримом, Донецьком, Луганськом, Києвом, моїм рідним Дніпром, Львовом, Одесою і усіма містами і селами, де головною мелодією з дитинства є мелодія національного гімну".

Нагадаємо, що напис "Слава Україні" вже неодноразово з'являвся на футболках збірної з футболу, зокрема і минулого року.

Автор фото, УФА Підпис до фото, Футболка збірної України у 2020 році

І хоча реакція українських користувачів на нову форму під дописом Павелка була переважно позитивною, незабаром на неї звернули увагу російські ЗМІ, які у своїх заголовках акцентували увагу на тому, що в обрис України на ній включений Крим.

Упродовж кількох наступних годин російська преса наповнилася заявами від російських політиків та посадовців.

Автор фото, Андрій Павелко / Facebook

Реакція Росії

Так, депутат Держдуми Дмитро Свіщєв заявив, що у новому дизайні форми закладений політичний конфлікт і закликав УЄФА заборонити її використання: "На спортивних стадіонах не має бути місця політичним деклараціям. Нехай тоді наші футболісти виходять на поле в майках з контуром Російської імперії - з Польщею, Україною і Фінляндією у складі", - сказав він.

Російський сенатор Сергій Цеков, своєю чергою, розгледів у написах "Слава Україні" і "Героям слава" "нацистські гасла".

Ближче до вечора з заявою виступила речниця російського МЗС Марія Захарова, яка написала, що "українська футбольна команда на своїй формі приєднала територію України до Криму".

За її словами, новою уніформою Україна створює "ілюзію неможливого", а гасло "Слава Україні" назвала "нацистським кличем".

Гасло "Слава Україні! - Героям слава!" бере початок з визвольних змагань 1917 року та вітання Української повстанської армії. Воно стало поширеним під час протестів 2013-2014 років у Києві.

З 2018 року воно є офіційним звернення у Збройних силах України. Керівники іноземних делегацій також тепер вітаються так з почесним караулом, коли приїздять до України.

Автор фото, Андрій Павелко / Facebook

"Наша земля"

В Україні на обурення з боку росіян відреагували не менш різко. Ексочільник збірної України Мирон Маркевич назвав вимоги про заборону нової форми "нахабними".

"Хотілося б порадити цим "експертам" краще зайнятися допінговими скандалами, через які збірним Росії заборонено виступати на найбільших міжнародних змаганнях під своїм прапором. А їх нахабні вимоги щодо контурів кордонів України на нашій ігровій формі взагалі не витримують критики. Адже це ж саме росіяни окупували нашу територію, а тепер ще сміють щось коментувати і рекомендувати", - заявив Маркевич.

Йожеф Сабо, колишній тренер української збірної та київського "Динамо", так само засудив заяви росіян.

"Таке враження, що їм більше немає чим зайнятися. Чіпляються до нас, аби причепитися. Яка може бути розмова? Прийшов сусід, вигнав з квартири і сказав, що тепер буде там жити. Так само зробили з Кримом. Як громадянин України можу сказати, що Крим, Луганськ і Донецьк - це наша земля".

Автор фото, Андрій Павелко / Facebook

Ексгравець "жовто-синіх" Євген Левченко був менш стриманим у своїх коментарях, але так само окреслив свою позицію: "Зазвичай я не колекціоную футболки, але після того, як реагують на нову футболку збірної України, я обов'язково куплю одну. Слава Україні", - написав він у твіттері.

Зранку 7 червня, російське видання "Спорт-Експрес" оприлюднило відповідь УЄФА на свій запит щодо нової форми збірної України. З нього слідує, що варіант заборони форми не розглядається.

"Футболка національної збірної України (та всіх інших команд) на Євро-2020 затверджена УЄФА згідно з правилами щодо екіпірування", - йдеться у відповіді УЄФА.

Згодом на цьому наголосив сам Андрій Павелко.

"Форма була погоджена задовго до презентації, тому розмови про можливу заборону з боку УЄФА на її використання абсолютно безпідставні", - написав пан Павелко.

На цю ситуацію вже навіть відреагувало посольство США в Україні - їм нова форма сподобалась.

Скандал зі "Слава Україні" на Чемпіонаті світу

У 2018 році, під час Чемпіонату світу з футболу, гасло "Слава Україні" вже ставало приводом для скандалу.

Тоді після перемоги над збірною Росії гравець Хорватії Домагой Віда, який відзначився голом у матчі, передав привіт українцям вітанням "Слава Україні".

На відео з роздягальні разом з футболістом також був член делегації Хорватії Огнен Вукоєвич. Обидва тривалий час грали за київське "Динамо".

Автор фото, Getty Images

Той відеозапис отримав надзвичайно негативну реакцію у Росії, представники якої стали вимагати від ФІФА відреагувати на "чіткий прояв націоналізму".

Дисциплінарний комітет ФІФА зрештою виніс попередження Віді - у його зверненні побачили політичний жест. Проте дискваліфікувати футболіста не стали.

Огнена Вукоєвича попередив Хорватський футбольний союз, який виключив його зі складу офіційної делегації на ЧС-2018 та тренерського штабу. ФІФА також оштрафувала його на 15 тисяч доларів.

Сам Домагой Віда пізніше пояснив, що у його словах не було політики.

"Ніякої політики. Це жарт. У мене там друзі з часів "Динамо" Київ, нічого іншого я на увазі не мав", - пояснив пан він.

Хорватський футболіст не мав стосунку до збірної України та її символів чи слоганів.

ФІФА забороняє прояви політики та політичні гасла під час проведення турнірів під своєю егідою.