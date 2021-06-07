Притула пішов з "Голосу". Через конфлікт з керівництвом

8 годин(и) тому

Автор фото, Сергій Притула / Facebook

Сергій Притула, екскандидат "Голосу" на виборах мера Києва, заявив про вихід з партії. Про це він написав у своєму фейсбуці.

"Не знаю, як би склалась історія партії, якби минулого року її не полишив би засновник. Проте, станом на сьогодні, 7 червня 2021 року, я оголошую про свій вихід з партії "Голос", - зазначив Притула.

За його словами, цей крок не означає, що він йде з політики, а рішення про вихід з політсили пов'язане із діями чинного керівництва. Він давно мав публічний конфлікт з керівницею "Голосу" Кірою Рудик.

"Я йду з партії, яка, не в останню чергу завдяки діям нового керівництва, віддалилась від наших початкових засад настільки далеко, що можна констатувати точку неповернення [...] На мою думку, єдино правильним рішенням є максимально дистанціюватись від цього керівництва", - додав Притула.

Про свої подальші політичні плани він пообіцяв повідомити згодом.

На заяву Притули вже відереагували в "Голосі" - у заяві на сайті політсили його привітали з тим, що він "визначився зі своїми політичними планами".

"Ми не здивовані тим, що особисті амбіції Сергія Притули і бажання отримати керівні посади будь-якою ціною взяли гору над спільною ціллю - побудувати велику ліберальну партію в України та спільно втілювати всі програмні обіцянки, задекларовані протягом двох виборчих кампаній, у тому числі і паном Сергієм", - йдеться в заяві.

"Але ми вітаємо Сергія Притулу з тим, що він зрештою визначився зі своїми політичними планами. Бажаємо йому удачі в побудові власного політичного проекту, за який він, вочевидь, візьметься, а також у кар'єрі у шоу-бізнесі, яку він успішно продовжує".

Автор фото, Unian Підпис до фото, Притула давно мав публічний конфлікт з керівницею "Голосу" Кірою Рудик

Сергій Притула, який став відомим в Україні як телеведучий, приєднався до "Голосу" у червні 2019 року - напередодні парламентських виборів.

Він був 30-номером у партійному списку політсили, і до Верховної Ради не обрався.

У 2020 році Притула балотувався на посаду мера Києва від "Голосу" - він посів третє місце із результатом у 7,87%.

На початку 2021 року українські ЗМІ почали активно писати про розкол у партії "Голос" та конфлікт між чинним керівництвом партії та низкою депутатів.

Сергій Притула належав до опозиційної до нинішнього керівництва частини. Наприкінці квітня він навіть заявляв про бажання очолити політсилу.

Голова партії "Голос" Кіра Рудик на це відповіла, що в Притули вже було "багато різних амбіцій".

"Пан Притула з нами півтора року. За цей час у нього було багато різних амбіцій: бути депутатом Київради, бути мером, бути членом політради, потім він знову повертався до своєї шоу-бізнесової кар'єри, потім він хотів робити, здається, свою партію, тепер він хоче очолити "Голос". [...] Маю зауважити, що ми будемо діяти винятково згідно з нашими процедурами", - наголосила Рудик.

Тоді ж вона також нагадала, що під час попереднього з'їзду партії отримала 90% підтримки, яка, на її думку, зберігається й досі.

Детальніше про конфлікт у "Голосі" читайте в нашому матеріалі.