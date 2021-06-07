Понад 30 загиблих у зіткненні пасажирських потягів у Пакистані

8 годин(и) тому

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Щонайменше 30 людей загинули внаслідок зіткнення двох пасажирських потягів на північному сході Пакистану.

Місцева влада повідомила, що в провінції Сінд потяг, який слідував з Карачі, зійшов з рейок і опинився на іншій колії.

Другий потяг, який йшов з Равалпінді й був переповнений пасажирами, зіткнувся з ним і перевернувся.

Вісім вагонів зруйновані, це заважає рятувальникам дістатися до заблокованих там пасажирів.

За повідомленням, всього перевернулися до 14 вагонів.

Влада повідомляє, що загинули щонайменше 30 людей, ще 50 отримали поранення.

Агентство Bloomberg, посилаючись на місцеву владу, пише, що кількість жертв сягнула 35.

Рятувальники доставили поранених у найближчі лікарні.

Вони також намагаються дістатися до вагона, в якому можуть перебувати близько 25 людей, повідомив телеканалу Geo News представник поліції.

У Пакистані упродовж останніх років сталося кілька катастроф на залізниці.

Прем'єр-міністр країни Імран Хан написав у твіттері, що шокований аварією і пообіцяв провести розслідування причин катастрофи.

Поїздки потягом - дуже популярний у Пакистані спосіб пересування, особливо серед людей з низькими та середніми доходами.