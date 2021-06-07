Зеленський: "Не чекав, що кулі до зброї Росії можуть постачатися США"

6 годин(и) тому

Автор фото, УНІАН

Президент України Володимир Зеленський здивований та розчарований рішенням США не продовжувати санкції щодо компаній, які будують "Північний потік-2". Про це він заявив в інтерв'ю американському виданню Axios.

"Ми були дуже здивовані", - наголосив Зеленський.

Він пояснив, що дізнався про рішення США не продовжувати санкції щодо компаній, які будують газопровід, зі ЗМІ, а не від представників Держдепартаменту США, з якими зазвичай обговорювалися всі питання, пов'язані з "Північним потоком-2".

"Між стратегічними партнерами відносини мають бути прямими", - зауважив президент.

В інтерв'ю Зеленський розповів, чому вважає, що Україні мають негайно надати План дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО, і чому він вважає Джо Байдена Майклом Джорданом у політиці.

Видання Axios з посиланням на власні джерела також наводить пояснення, чому зустріч між президентом США Джо Байденом та Володимиром Зеленським так і не відбудеться до саміту між Байденом та Путіним.

Зброя в руках Росії

На думку Зеленського, "Північний потік-2" є зброєю в руках Росії, з чого випливає, що кулі для неї постачатимуть США.

"...Це дуже не зрозуміло, я вважаю, точно не чекав, що кулі для цієї зброї можуть постачатися такою великою країною, як США. Тому що це зразкова цивілізація, зразкова демократія у світі", - зазначив він.

"На жаль, це (рішення США. - Ред.) не націлене на підтримку України. Я справді думав, що коли справа стосувалася Північного потоку-2, США залишились останнім стійким форпостом, так би мовити. Ми розуміємо, що лише США здатні зупинити це будівництво", - додав він.

Байден ще може зупинити завершення газопроводу

Зеленський вважає, що президент США Джо Байден все ще зберігає можливість зупинити вступ газопроводу у дію, навіть якщо залишиться добудувати лише 1% обсягу цього газопроводу.

"Ба більше, все зараз в руках тільки президента США, і я впевнений, що він знає про це, і його команда знає про це...", - переконаний Зеленський.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Судно "Castoro 10" вкладає труби "Північного потоку-2" на дно Балтійського моря, серпень 2019 року

Президент України зазначає, що розуміє небажання США шкодити відносинам з Німеччиною накладенням санкцій на компанії, які будують газопровід.

"Втім, скільки українських життів коштуватимуть відносини між США та Німеччиною? Це моє перше питання. Маю на увазі, що і США, і Німеччина повністю розуміють, яка вагома перевага опиниться в руках Росії, тобто Північний потік", - зазначив Зеленський.

Водночас президент України припустив, що Джо Байден у відносинах з Росією використовує тактику відомого баскетболіста Майкла Джордана.

"Майкл Джордан дуже часто заманював свого супротивника, іноді демонструючи удавану слабкість або навіть ознаки захворювання. У нього була безліч секретних прийомів, щоб змусити свого супротивника розслабитися і нав'язувати йому свою тактику, нав'язати помилкове відчуття наближення перемоги", - пояснив Зеленський.

Автор фото, Getty Images

"А потім Джордан кардинально змінює свою тактику і вириває перемогу в останній момент. Тому я все ж таки вірю, що Байден - це Джордан в політиці", - додав він.

Надати ПДЧ в НАТО негайно

Зеленський в інтерв'ю також засудив зволікання з наданням України ПДЧ в НАТО. На його думку, це зневірює українців та залишає Україну в непевному становищі у небезпечний час.

"Загалом відбуваються дуже неправильні речі. Тому що поки я особисто вважаю, що Україна з часом вступить в НАТО, я повинен відзначити, що багато українців дедалі більше не вірять в це так сильно, як раніше. Я вважаю це - велика проблема", - зазначив він.

"Якщо вони дійсно хочуть бачити нас як учасника, тоді марно дивитися в бінокль, в якесь далеке майбутнє і обговорення цього майбутнього. Проблема має бути вирішена негайно. Ми знаходимося в небезпеці прямо зараз, наша незалежність знаходиться під загрозою прямо зараз, і саме зараз нам потрібна допомога", - наголосив Зеленський.

На його думку, надання Україні ПДЧ в НАТО вже буде "реальним баченням України як частини НАТО в найближчому майбутньому", а поки що українці лише 13 років чують обіцянки про НАТО.

Чому Зеленського не запросили до Вашингтону

Axios з посиланням на джерело в Білому домі повідомляє, що в адміністрації Байдена розглядали можливість запросити Зеленського на зустріч до Вашингтону. Вона мала відбутися ще до зустрічі президента США з Путіним, запланованої на 16 червня.

Проте зміни у керівництві НАК "Нафтогаз України" наприкінці квітня призвели до того, що Білий дім відмовився від цієї ініціативи.

"Цей крок призвів до занепокоєння в адміністрації, що він (Зеленський. -Ред.) відступив від антикорупційних зусиль", - пишуть журналісти Axios.