Як і чому жителі Сицилії просять мафію "вирішувати" їхні проблеми

29 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA

Минулого тижня з тюрми вийшов сумнозвісний бос сицилійської мафії Джованні Бруска, винний у понад 150 вбивствах. Його звільнення викликало в Італії хвилю обурення: мафіозі у 1992 році привів у дію вибухівку, від якої загинув знаменитий суддя і борець зі злочинністю Джованні Фальконе.

Професор кримінології Оксфордського університету Федеріко Варезе пояснює, чому сицилійська мафія, або "коза ностра", й досі відіграє важливу роль у житті Сицилії - попри те, що останніми роками держава досягла в боротьбі з нею значних успіхів.

Надважливим інструментом італійської влади у боротьбі з організованою злочинністю є мафіозі, що пішли на співпрацю з поліцією, - так звані "collaboratori di giustizia" (італ. "помічники правосуддя"). Цей спосіб придумав саме суддя Фальконе.

У 1996 році Бруску арештували, він був найближчим соратником "коза ностри" Сальваторе "Тото" Рітіни. Під час ухвали про його звільнення суд врахував свідчення Бруски, які лягли в основу багатьох розслідувань проти мафії.

Яке ж життя Бруска побачить за межами тюрми? Чи залишається сицилійська мафія силою, з якою владі та місцевим жителям доводиться рахуватися? Чи від неї вже нічого не лишилося? Правда - десь посередині.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, На малюнку в Палермо зображені Джованні Фальконе (зліва) і Паоло Борселліно - судді, вбиті мафією у 1992 році

Щоб оцінити місце мафії в сучасному сицилійському суспільстві, варто звернути увагу на оприлюднені в квітні цього року результати розслідування діяльності мафіозного клану Пальяреллі.

Розв'язання проблем

Пальяреллі - це центральний район Палермо, де розташовані головна міська в'язниця, лікарня і кілька будівель місцевого університету. Документи, оприлюднені слідчими, читаються як страшний детектив.

Під заголовком "Суспільний порядок на території" автори описують, як місцеві підприємці періодично звертаються до мафії, щоб повернути вкрадені товари чи невиплачені борги або ж позбутися конкурентів.

Влітку 2019 року власника мережі з семи магазинів із продажу господарських товарів двічі обікрали. Ми чуємо запис його розмови з босом клану Пальяреллі.

"Ви можете приїхати… на п'ять хвилин в магазин?" "Без проблем!" - швидко погоджується мафіозі.

Підпис до фото, Мафія досі відіграє важливу роль в житті Сицилії - попри значні успіхи держави в боротьбі зі злочинністю

Бізнесмен показує йому запис з камери спостереження і дає іншу інформацію про крадіжки. Через тиждень мафія знаходить винних, ті проходять через тортури і зрештою повертають крадений товар. При цьому бізнесмен особисто присутній під час побиття грабіжників.

У цій справі немає свідчень того, що мафіозі мали стосунок до крадіжок, тобто це не той випадок, коли "коза ностра" допомагає "вирішити" проблеми, які сама й створює.

Або ще один випадок. Власник дорогого бару в центрі міста телефонує босу мафії, коли в його колеги вкрали машину. Автівку повертають власнику вже через п'ять днів.

Розслідування показало, що мафія може розв'язувати й більш складні питання. Один з місцевих барів хоче розширити бізнес і почати продавати випічку й гарячі страви.

Але є проблема: за кілька метрів на тій самій вулиці працює ще один заклад, який торгує випічкою, і власник бару боїться конкуренції. Тому він кличе на допомогу мафію.

В іншому випадку представники мафії були присутніми на зустрічі між бухгалтером, власником будинку та мешканцем, який заборгував орендну плату.

Під час пандемії людина, близька до клану Пальяреллі, за допомогою підставної компанії допомогла організувати поставки 5 тисяч медичних масок. Ще одне розслідування встановило, що члени мафії роздавали місцевим мешканцям пакети з продуктами.

"Правосуддя" і благодійність, якими займаються мафіозі, призводять до сумних наслідків.

Того, хто погодиться на співпрацю з мафією, потім обов'язково попросять про "послугу".

Молоді боси

Останнім часом з'явилися ознаки того, що справи в мафії зараз йдуть достатньо погано.

Влада арештувала багатьох важливих її діячів, внаслідок чого "коза нострою" стали керувати молодші і менш значні мафіозі.

Вірогідний нинішній бос клану Пальяреллі, Джузеппе Кальварузо, народився у 1977 році. Він настільки боявся арешту, що був змушений пересуватися по Палермо під прикриттям.

Мафіозі також вирішив провести перший рік пандемії в Бразилії. І був арештований одразу після повернення до Італії цього року.

На глобальному рівні сицилійська мафія більше не відіграє важливої ролі в міжнародній наркотичній контрабанді.

Зараз вона переважно займається скупівлею наркотиків у дилерів в Неаполі - для подальшого продажу на місцевому ринку.

Проблеми системи правосуддя

Але як же пояснити той сумний факт, що цілком легальні бізнесмени, які мають хорошу репутацію і економічний статус, просять мафію "вирішувати" проблеми, якими має займатися держава?

Річ у тім, що державна система правосуддя в країні, м'яко кажучи, не є бездоганною. Щоб отримати рішення суду першої інстанції за цивільним позовом, доведеться чекати 527 днів - це найдовше в Європі.

Нещодавно з'ясувалося, що трудова суперечка в місті Вібо на півдні Італії тривала майже 12 років. Вирішення ще однієї схожої суперечки в місті Сабаудія в регіоні Лаціо зайняло 11 років, і за цей час позивач помер.

За даними опитувань, системі правосуддя в Італії довіряють лише 3 з 10 жителів країни і 4 з 10 бізнесменів.

Зараз влада планує запровадити деякі реформи, покликані прискорити роботу судової системи, але поки що незрозуміло, наскільки ефективними вони виявляться.

Будь-яка країна з добре розвиненою ринковою системою повинна мати інструменти, які забезпечують справедливу роботу економіки для всіх. В інакшому випадку порожнечу заповнюють такі люди, як мафіозі з клану Пальяреллі.

Федеріко Варезе - автор книги "Mafia Life: Love, Death and Money at the Heart of Organised Crime" (англ. - "Життя мафії: смерть і гроші в центрі організованої злочинності").