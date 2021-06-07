92-річна в'язальниця два роки творила копію резиденції королеви

Шарлотт Болл

BBC News, Норфолк

1 година тому

92-річна в'язальниця Маргарет Сімен відтворила резиденцію королеви Єлизавети II у Сандрінгемі, зв'язавши її мініатюрну копію з шерсті.

Над цією роботою вона працювала упродовж останніх двох років.

За словами пані Сімен, вона витрачала на це від 10 до 12 годин на день.

Готова модель має розміри 5,5 на 1,8 метра, наразі вона виставлена на фестивалі Norfolk Makers Festival.

"Після того, як я втратила чоловіка, я стала відвідувати гурток із в'язання - звідти все й пішло", - розповідає жінка.

"В якийсь момент я подумала, що якби я придумала щось, що ми зможемо показати людям і зібрати кошти на благодійність, то це варто було б зробити. Так все й почалося".

Виставка, на якій представлена в'язана модель королівської резиденції, збирає кошти на допомогу трьом лікарням у графстві Норфолк. Вона триватиме до 11 червня.

Підпис до фото, Маргарет Сімен почала працювати над моделлю резиденції у 2019 році

Підпис до фото, Вперше роботу показали публіці у 2020-му, але тоді вона була незавершеною. У фінальній версії на території резиденції з'явилися в'язані церква і конюшні

Підпис до фото, Пані Сімен та її донька, Тріція Вілсон, кажуть, що порахувати, скільки шерсті пішло на всю роботу, неможливо

Підпис до фото, "Я й гадки не маю, скільки годин я над цим працювала, але днів, коли я не в'язала, було небагато", - каже пані Сімен

Підпис до фото, Раніше жінка в'язала різноманітні предмети для своїх дітей та онуків. Але ті роботи, каже вона, були "несерйозними"

Підпис до фото, "В якийсь момент я подумала, що якби я придумала щось, що ми зможемо показати людям і зібрати кошти на благодійність, то це варто було б зробити. Так все й почалося".

Підпис до фото, Організатори виставки збирають кошти для допомоги кільком місцевим лікарням

Підпис до фото, За словами пані Сімен, найбільше у виставці їй подобається те, що тут вона може познайомитися з людьми та поспілкуватися з ними