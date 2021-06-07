92-річна в'язальниця два роки творила копію резиденції королеви
- Шарлотт Болл
- BBC News, Норфолк
92-річна в'язальниця Маргарет Сімен відтворила резиденцію королеви Єлизавети II у Сандрінгемі, зв'язавши її мініатюрну копію з шерсті.
Над цією роботою вона працювала упродовж останніх двох років.
За словами пані Сімен, вона витрачала на це від 10 до 12 годин на день.
Готова модель має розміри 5,5 на 1,8 метра, наразі вона виставлена на фестивалі Norfolk Makers Festival.
"Після того, як я втратила чоловіка, я стала відвідувати гурток із в'язання - звідти все й пішло", - розповідає жінка.
"В якийсь момент я подумала, що якби я придумала щось, що ми зможемо показати людям і зібрати кошти на благодійність, то це варто було б зробити. Так все й почалося".
Виставка, на якій представлена в'язана модель королівської резиденції, збирає кошти на допомогу трьом лікарням у графстві Норфолк. Вона триватиме до 11 червня.
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