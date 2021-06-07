Джефф Безос з братом полетить у космос на власному кораблі

4 годин(и) тому

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Найбагатша людина Джефф Безос полетить у космос першим рейсом космічного корабля New Shepard, розробленого його компанією Blue Origin. Про це він повідомив у Instagram.

Рейс запланований на 20 липня. Він відбудеться за 15 днів після того, як Безос подасть у відставку з посади генерального директора Amazon.

Молодший брат мільярдера Марк Безос також приєднається до польоту.

"З п'яти років я мріяв вирушити в космос, - повідомив 57-річний Безос. - 20 липня я здійсню цю подорож зі своїм братом. Найбільша пригода з найкращим другом".

Якщо план вдасться втілити в життя, Безос стане першим мільярдером, який на собі випробує космічні технології.

Поки що про плани полетіти в космос не оголошував навіть Ілон Маск, власник SpaceX, яка запускає в космос астронавтів NASA, повідомляє CNN.

Збирався покинути Землю на одному зі своїх кораблів британський мільярдер Ричард Бренсон, але цей рейс, як планується, відбудеться пізніше.

Очікують, що New Shepard відправить перших пасажирів у космос у 11-хвилинний політ.

Скільки коштуватимуть квитки, ще не оголошували, але один з квитків Blue Origin розігрує на аукціоні, й ставки станом на 7 червня вже перевищили $2.8 млн.