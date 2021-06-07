Кривавий викрадач дівчат. Лідер "Боко Харам" загинув, стверджують його суперники

4 годин(и) тому

Автор фото, AFP

Лідер нігерійського угруповання бойовиків "Боко Харам" Абубакар Шекау наклав на себе руки, стверджують в аудіозаписі ісламістські бойовики, які конкурують з "Боко Харам".

В аудіозаписі, отриманому інформаційними агентствами, угруповання "Ісламська держава провінції Західна Африка" (Iswap) повідомило, що Шекау помер, підірвавши себе вибухівкою після збройної сутички між двома групами.

Про смерть Аубакара Шекау вже повідомляли кілька разів раніше.

Наразі ані угруповання "Боко Харам", ані уряд Нігерії не підтвердили його смерть.

Про що йдеться в аудіозаписі?

В аудіозаписі, чітка дата появи якого є невідомою, голос, що ймовірно належить лідерові угруповання Iswap Абу Мусабу аль-Барнаві, каже, що Шекау "миттєво наклав на себе руки, підірвавши вибухівку".

За словами аль-Барнаві, бойовики Iswap вистежили лідера "Боко Харам" і запропонували йому покаятися і приєднатися до них.

"Шекау надав перевагу бути приниженим в загробному житті, аніж приниженим на землі", - сказав він.

Повідомлення про загибель Шекау в зіткненні поширилися ще у травні. Тоді нігерійська армія заявила, що проведе розслідування.

Офіційний представник армії, бригадний генерал Мохаммед Йеріма тоді повідомив BBC, що армія вивчає те, що сталося, але не зробить заяви, допоки не отримає остаточні докази.

Один журналіст, тісно пов'язаний з органами безпеки, сказав, що Шекау загинув, коли бойовики Iswap атакували позиції Боко Харам в лісі Самбіса на північному сході Нігерії.

Про смерть Абубакара Шекау раніше неодноразово повідомлялося, але невдовзі він знову з'являвся на відеозаписах або робив аудіозвернення.

Хто такий Абубакар Шекау?

Він очолив "Боко Харам" після того, як засновник угруповання помер в поліцейській дільниці у 2009 році. Шекау розпочав її перетворення з підпільної секти в смертоносний повстанський рух, що охопив північний схід Нігерії.

Вважається, що наразі йому має бути понад 40 років.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Шекау неодноразово записував пропагандистські відео, щоб поширювати свою ідеологію

Під керівництвом Шекау "Боко Харам" організовувала вибухи, викрадення людей і втечі з в'язниць по всьому регіону. А з 2014 року він почав захоплювати міста, намагаючись створити Ісламську державу відповідно до законів шаріату.

Шекау пропагував криваву джихадистську кампанію в пропагандистських відеороликах, після чого його почали порівнювати з Усамою бен Ладеном.

"Мені подобається вбивати... так само як мені подобається вбивати курчат і баранів", - сказав він в одному з відеозаписів 2012 року.

З моменту початку його керівництва угрупованням понад 30 тисяч людей вбили і ще понад два мільйони мешканців північного сходу Нігерії були змушені залишити свої будинки.

Угруповання привернуло увагу світової громадськості після викрадення в 2014 році сотень дівчаток зі школи в місті Чібук, штат Борно. Розпочався рух #BringBackOurGirls ("поверніть наших дівчат"). Багатьох з них так і не знайшли.

Незабаром після цього США оголосили Шекау "глобальним терористом" і призначили нагороду в розмірі 7 мільйонів доларів за його голову.

Погляди Шекау були настільки радикальними, що їх відкинуло навіть угруповання "Ісламська держава", прихильники якого відокремилися від "Боко Харам" і сформували угруповання Iswap у 2016 році.

Що чекає Боко Харам далі?

На думку аналітиків, навіть якщо смерть Шекау підтвердять, навряд чи це покладе край "Боко Харам".

Після відділення Iswap відтіснило "Боко Харам" як домінуючий повстанський рух в регіоні.

Дехто пророкує, що смерть Шекау може покласти край жорстокому суперництву між двома групами, що дозволить Iswap поглинути бійців "Боко Харам", але інші кажуть, що бойовики залишаться вірними його ідеям.

"Серед послідовників Шекау є розбіжності з приводу того, чи приєднуватися до Iswap зараз або боротися з Iswap", - сказав BBC Джейкоб Зенн, редактор журналу Jamestown Foundation Terrorism Monitor.

"У диктатора угруповання ніколи не було плану на випадок його смерті. Схоже, тепер настане період хаосу".