Байден запросив Зеленського в гості до Білого дому

1 година тому

Автор фото, President.gov.ua/WHITEHOUSE.GOV

Президент США Джо Байден запросив Володимира Зеленського в гості до Білого дому у липні.

Пропозиція прозвучала під час телефонної розмови президентів, повідомив у Twitter Зеленський.

"Дякую Джо Байдену за запрошення під час нашої телефонної розмови відвідати Білий дім у липні цього року. Дуже очікую на зустріч, щоб обговорити шляхи розширення стратегічної співпраці України та США", - записав президент.

Ще до офіційних повідомлень за результатами розмови радник США з національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що Байден сказав президенту Зеленському, що він "і надалі рішуче захищатиме український суверенітет та територіальну цілісність".

"Він також сказав президентові Зеленському, що з нетерпінням чекає, щоб привітати його у Білому домі тут у Вашингтоні, цього літа - після того, як він [Байден] повернеться з Європи", - зазначив американський посадовець.

В останні дні Зеленський не приховував, що сподівався поспілкуватись з Байденом перед його майбутньою зустріччю з президентом Росії Володимиром Путіним, яка має відбутись 16 червня в Женеві.

Західні ЗМІ повідомляли, що спершу Вашингтон навіть планував організувати зустріч з Зеленським у США перед перемовинами з Путіним, але начебто після того, як українська влада раптово в обхід процедури змінила керівництво "Нафтогазу", у Білому домі передумали.

Планується, що Байден та Путін обговорять проблеми у двосторонніх відносинах, а також ситуацію в Україні та ескалацію на Донбасі та на російсько-українських кордонах.

Перед зустріччю з Путіним Байден візьме участь у саміті Великої сімки та в саміті країн НАТО.