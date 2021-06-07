Поліська вузькоколійка. Чому зупинилась "Кукушка"

2 годин(и) тому

Найдовша в Європі вузькоколійка "Антонівка-Зарічне" на Рівненщині після річної перерви запрацювала для перевезення пасажирів.

Але лише заради однієї поїздки. Потяг "Кукушка", як його називають мешканці сіл, доїхав до станції Біла і повернувся.

Акцію організували представники Асоціації збереження історії залізниць України, щоб привернути увагу влади до унікального залізничного маршруту, який не працює від початку карантину. В "Укрзалізниці" посилаються на збитковість потяга, тому навіть після послаблення карантинних обмежень його рух не відновили.

"Кукушка" з'єднує 18 сіл Рівненщини. Багато років цей потяг вважався найдоступнішим транспортом.

Над матеріалом працювали Олексій Бухало, Микола Мельничук.