Зброя для України. Яку обирають, щоб стримати Росію

2 годин(и) тому

Чим Україна може стримати Росію у можливому збройному конфлікті?

Відповідь на це запитання кореспондент BBC News Україна шукав на виставці "Зброя та безпека - 2021" і авіакосмічному салоні "Авіасвіт - ХХІ". Цього року обидва заходи відбувалися одночасно у Міжнародному виставковому центрі у Києві.

Вперше на виставці в Україні взяли участь Lokheed Martin та Embraer. Стенди цих авіавиробників виглядали дуже скромно, але зате чітко визначили літаки, які можуть цікавити українську сторону.

Багато новинок представили українські розробники.

Відео Альбія Шудрі та Анастасії Грібанової.