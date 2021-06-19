Водний ескорт Аксьонова у Керчі. Хто плив за його човном

36 хвилин(и) тому

"Глава" анексованого Росією Криму Сергій Аксьонов опинився у центрі обговорення через супровід його човна.

На відео видно, як за човном Аксьонова у затопленій Керчі щосили пливуть троє чоловіків у гідрокостюмах. Соцмережі вибухнули здогадками та глузливими висловлюваннями про "охоронців" та "спецзагони".

Сам Аксьонов пізніше назвав цих плавців представниками МНС. Вулиці Керчі затопило після сильної зливи. Багатьох мешканців евакуювали.