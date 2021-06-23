Баян і QR-код. Пенсіонер з Вінниці грає за безготівку

25 хвилин(и) тому

Пенсіонер Олександр Шамігов одним з перших з українських вуличних музикантів перейшов на отримання грошей через QR-код.

Цей досвід 67-річний житель Вінниці підхопив за кордоном. Підлаштуватися під сучасні технології допомогли молодші друзі та онук.

Тепер у музиканта є свій сайт, де зібрані відео з ним та матеріали ЗМІ.

Олександр Шамігов каже, що грошова винагорода від випадкових слухачів для нього дуже доречна. Пенсію від держави музикант, а в минулому викладач, з гумором називає "дуже гарною, але надто маленькою".

Відеоматеріал Юлії Шипунової, Олександра Миронова і Альбія Шудрі.