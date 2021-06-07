Уряд спростив умови в'їзду в Україну та послабив карантин

38 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

Кабінет міністрів простив умови в'їзду в Україну, відповідну постанову уряд затвердив 2 червня.

Тепер українці та іноземці можуть перетнути кордон також на підставі негативного експрес-тесту на антиген, зробленого не більш як за 72 години до в'їзду, або документу, який підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19.

Втім, як і раніше, вони можуть надати негативний ПЛР-тест, зроблений не більш як за 72 години до перетину кордону.

Кіно та нічні клуби

Також уряд дозволив проведення масових заходів на відкритому повітрі, якщо на одного учасника буде приходитись не менше 4 кв. метрів, і в закритих приміщеннях, якщо вони будуть заповнені не більш як на дві третини.

Усі ці обмеження можна не застосовувати, якщо всі учасники та організатори матимуть негативний ПЛР-тест або експрес-тест на антиген, проведені не більш як за 72 години до заходу, або документ, що підтверджує повний курс вакцинації.

Кінотеатрам можна буде працювати з заповненням на дві третини, а не на 50%, як раніше.

Дискотеки та інші нічні заклади зможуть знову працювати, в тому числі з проведенням святкових закладів та банкетів.

Зможуть працювати також ресторани та інші заклади громадського харчування у нічний час.