Зеленський і Байден поговорили, Росія обурилася Кримом на футболці України. Теленовини ВВС
У випуску 7 червня:
- Дипломатичний дзвінок. Президент США у телефонній розмові з Володимиром Зеленським перед початком свого візиту до Європи запросив українського президента в липні до Білого Дому. Що відомо про розмову Джо Байдена і Володимира Зеленського?
- УЄФА підтримала дизайн футболки для національної збірної України на фінальну частину відкладеного Чемпіонату Європи-2020. Росія обурена мапою з українським Кримом і гаслом "Слава Україні".
- В Гаазі почався судовий процес над чотирма підозрюваними в загибелі 298 людей із рейсу МН17.
- Єрусалим і виселення палестинців знову викликали напругу на Близькому Сході. Як кореспондент ВВС потрапив під обстріл світлошумовими гранатами ізраїльської поліції.
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