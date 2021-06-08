Перші за 20 років ліки від хвороби Альцгеймера. В США схвалили новий препарат

27 хвилин(и) тому

Американське управління з нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA) схвалило препарат адуканумаб для боротьби з хворобою Альцгеймера. Це сталося вперше за 20 років.

Препарат, розроблений компанією Biogen, надійде в продаж під комерційною назвою Aduhelm.

Ліки чинять вплив на глибинні причини, а не на симптоми хвороби Альцгеймера, найпоширенішого виду деменції в літніх людей.

Адуканумаб руйнує амілоїд - білок, що формує в мозку людини згустки, які шкодять клітинам і викликають проблеми з пам'яттю, мисленням і спілкуванням.

Понад 30 мільйонів людей у світі, більшості з яких більше 65 років, страждають на хворобу Альцгеймера.

Адуканумаб підходить пацієнтам, молодшим за 80 років і з початковою стадією хвороби.

Упродовж останніх 10 років розглядалися понад 100 різноманітних засобів лікування хвороби Альцгеймера, але жоден із них себе не виправдав.

Підпис до фото, Вчені зауважили, що мозок пацієнтів працює краще після застосування препарату

Адуканумаб - не панацея, і чимало лікарів висловлюють сумніви в його перевагах. Але його реєстрація в США - сильний поштовх дослідженням у сфері боротьби з деменцією, яка традиційно є недофінансованою у порівнянні з онкологією чи кардіологією.

У березні 2019 року міжнародні випробування адуманукабу за участю трьох тисяч людей були перервані на завершальній стадії, коли з'ясувалося, що препарат, який отримують у вигляді щомісячної ін'єкції, не дає позитивного результату у порівнянні з плацебо.

Проте наприкінці того ж року американський виробник Biogen проаналізував великий обсяг даних і встановив, що адуканумаб суттєво сповільнює послаблення когнітивних здібностей, якщо застосовується в більш високих дозах.