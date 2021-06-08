Вчені класифікували новий вид динозавра. Він найбільший з тих, що мешкали в Австралії

24 хвилин(и) тому

Автор фото, QUEENSLAND MUSEUM

Австралійські вчені класифікували новий вид динозавра - Australotitan cooperensis, - визначивши його як найбільший з усіх, що коли-небудь мешкали на континенті.

Рештки цього динозавра виявили ще у 2007 році, після чого палеонтологи порівнювали їх з кістками раніше відомих видів.

Труднощі з ідентифікацією виникли через віддалене розташування кісток, їхній розмір та крихкий стан, хоча дослідники з музею Квінсленда кажуть, що багато кісток все ж збереглися добре.

За своїми розмірами Australotitan cooperensis входить до 15 найбільших динозаврів, відомих науці. Він сягав 6,5 метрів заввишки і 30 метрів у довжину.

Автор фото, QUEENSLAND MUSEUM

Новий вид належить до групи завроподів - динозаврів, які харчувалися рослинами і при цьому відрізнялися великими розмірами.

У них були маленькі голови, дуже довгі шиї та хвости і широкі, схожі на стовпи, лапи.

Завроподи мешкали на австралійському континенті в крейдовий період - приблизно 92-96 мільйонів років тому.

Дослідники виявили, що цей вид був тісно пов'язаний з трьома іншими видами завроподів - вінтонотитаном, діамантіназавром і саванназавром.

"Схоже, найбільші динозаври Австралії були частиною однієї великої щасливої ​​родини", - сказав один з учасників дослідження доктор Скотт Хокнулл.