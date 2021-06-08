Нові рейтинги: Зеленський лідирує, але більшість українців проти другого терміну

22 хвилин(и) тому

Автор фото, Unian

Володимир Зеленський продовжує утримувати лідерство в президентському рейтингу, свідчать дані нового опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Президентський рейтинг

За чинного президента наразі готові проголосувати 27,3% респондентів - серед тих, хто визначився з вибором і збирається голосувати.

На другій сходинці - Петро Порошенко, якого готові підтримати 14,6%.

Також у трійці лідерів - Юлія Тимошенко із результатом у 11,9% голосів.

Четверте місце з приблизно однаковою підтримкою ділять Ігор Смешко (9,5%) та Юрій Бойко (9,2%).

При цьому в ході опитування з'ясувалося, що попри лідерство в рейтингу Володимира Зеленського, більшість респондентів - 54,5% - заявили, що не підтримують його балотування на другий термін.

За повторне висунення кандидатури Зеленського на наступних президентських виборах - 37% опитаних.

Рейтинг партій

У партійному рейтингу, зазначають в КМІС, одразу три партії мають підтримку в межах статистичної похибки, тому однозначно визначити лідера не можна.

"Можемо говорити, що є три партії, які мають приблизно однакову підтримку і лідирують на виборах", - зауважують автори дослідження.

Судячи з результатів, за пропрезидентську "Слугу народу" готові проголосувати 17,7% опитаних - серед тих, хто визначився з вибором.

За "Європейську солідарність" Петра Порошенка свій голос готові віддати 15,4% респондентів, за "Опозиційну платформу - За життя" - 14,7%. Трохи менший результат у "Батьківщини" - 13,9%.

Окрім них, п'ятивідсотковий бар'єр також долають партії "Сила і честь" Ігора Смешка (8%), "Українська стратегія Гройсмана" (5,8%) та Радикальна партія Олега Ляшка (5%).

Опитування проводилося з 27 травня по 1 червня по всій території України, окрім Криму та тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Минулого місяця результати власного опитування, яке проводилося з 16 по 18 травня, публікувала соціологічна група "Рейтинг".

Згідно з ним, проголосувати за Володимира Зеленського на президентських виборах на той момент готові були 30,2% опитаних.

За Петра Порошенка проголосували б 12,8% українців, тоді як Юрій Бойко отримав би підтримку майже 12% опитаних. Також 11,1% готові були проголосувати за Юлію Тимошенко.

У парламентському рейтингу політсили розташовувалися в такому порядку: "Слуга народу" (24,8%), "Європейська солідарність" (13,5%), "ОПЗЖ" (13,2%), "Батьківщина" (11,8%).