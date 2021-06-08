Сайти провідних компаній та ЗМІ відновлюють роботу після серйозного збою
У вівторок 8 червня низка сайтів провідних британських ЗМІ, включно із BBC, Guardian, Financial Times, Independent "зависли". Недоступними були також сайти Amazon, Reddit та Twitch.
Крім того, не працював і портал британського уряду - GOV.UK.
Проблеми були також із сайтами CNN та New York Times.
Замість сторінок ЗМІ та уряду на екрані виникав напис "Error 503 Servise Unavalable".
Згодом - приблизно через годину - недоступні сайти почали відновлювати роботу.
За попередніми даними, проблема пов'язана із Fastly, хмарним провайдером, до якого прив'язані більшість сайтів, що були недоступні.
Наразі виглядає, що проблему локалізовано, але окремі сайти у Європі та США і досі не працюють.
На сайті у Fastly повідомили, що вже ідентифікували проблему і намагаються її виправити. Проте офіційної заяви провайдер поки не робив.
Цей випадок змусив оглядачів вчергове порушити питання, чи розумно зосереджувати інтернетну інфраструктуру в руках лише кількох компаній, адже це означає, що коли у них виникають проблеми, це зачіпає багатьох.