Сайти провідних компаній та ЗМІ відновлюють роботу після серйозного збою

58 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

У вівторок 8 червня низка сайтів провідних британських ЗМІ, включно із BBC, Guardian, Financial Times, Independent "зависли". Недоступними були також сайти Amazon, Reddit та Twitch.

Крім того, не працював і портал британського уряду - GOV.UK.

Проблеми були також із сайтами CNN та New York Times.

Замість сторінок ЗМІ та уряду на екрані виникав напис "Error 503 Servise Unavalable".

Згодом - приблизно через годину - недоступні сайти почали відновлювати роботу.

За попередніми даними, проблема пов'язана із Fastly, хмарним провайдером, до якого прив'язані більшість сайтів, що були недоступні.

Наразі виглядає, що проблему локалізовано, але окремі сайти у Європі та США і досі не працюють.

На сайті у Fastly повідомили, що вже ідентифікували проблему і намагаються її виправити. Проте офіційної заяви провайдер поки не робив.

Цей випадок змусив оглядачів вчергове порушити питання, чи розумно зосереджувати інтернетну інфраструктуру в руках лише кількох компаній, адже це означає, що коли у них виникають проблеми, це зачіпає багатьох.