Сребрениця і вирок Младичу, поліцейський зізнався у зґвалтуванні. Теленовини ВВС за 08.06.21

8 хвилин(и) тому

У випуску 8 червня:

Ратко Младич програв апеляцію у справі щодо геноциду в Сребрениці.

Поліцейський у Великій Британії зізнався у резонансному викраденні та зґвалтуванні Сари Еверард.

США затвердили перші ліки, які мають усувати причини хвороби Альцгеймера.

І "маленький Париж" в Україні - з'ясовуємо, чому українці так люблять копії Ейфелевої вежі, що дехто навіть на під'їзді її втсановив.

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