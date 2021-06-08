Сребрениця і вирок Младичу, поліцейський зізнався у зґвалтуванні. Теленовини ВВС за 08.06.21

У випуску 8 червня:

  • Ратко Младич програв апеляцію у справі щодо геноциду в Сребрениці.
  • Поліцейський у Великій Британії зізнався у резонансному викраденні та зґвалтуванні Сари Еверард.
  • США затвердили перші ліки, які мають усувати причини хвороби Альцгеймера.
  • І "маленький Париж" в Україні - з'ясовуємо, чому українці так люблять копії Ейфелевої вежі, що дехто навіть на під'їзді її втсановив.

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