Сребрениця і вирок Младичу, поліцейський зізнався у зґвалтуванні. Теленовини ВВС за 08.06.21
У випуску 8 червня:
- Ратко Младич програв апеляцію у справі щодо геноциду в Сребрениці.
- Поліцейський у Великій Британії зізнався у резонансному викраденні та зґвалтуванні Сари Еверард.
- США затвердили перші ліки, які мають усувати причини хвороби Альцгеймера.
- І "маленький Париж" в Україні - з'ясовуємо, чому українці так люблять копії Ейфелевої вежі, що дехто навіть на під'їзді її втсановив.
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